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機場地安事故層出不窮 交通部要求檢討地勤作業程序

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
疫後航班需求大增，去年至今年地勤作業事故也層出不窮。桃園機場示意圖。聯合報系資料照
疫後航班需求大增，去年至今年地勤作業事故也層出不窮。桃園機場示意圖。聯合報系資料照

疫後航班需求大增，去年至今年地勤作業事故也層出不窮，交通部長陳世凱、桃勤公司等單位今赴立法院報告，要求業者監控並督促業者人力增補；列管作業人員實施業務熟悉訓練；要求業者落實車輛裝備保養、加速汰舊換新；檢視修訂地勤作業程序等。

今年1月桃機出現2起拖車頭違規停放、未依標示行駛，甚至有拖車撞擊堆高機導致貨物掉落；2月又發生地勤車輛、滾帶車、小拖車及飲水車逆向行駛等狀況，更有裝卸車因操作不當碰觸華膳車門；3月負責載運台灣虎航班機的接駁車，與載運入境班機的接駁車碰撞，油罐車未確實固定，造成車上「裝備加油紀錄表」文件散落在滑行道。

交通部報告指出，空側地面勤務以地勤業者作業占大多數，疫情期間航機架次量銳減致地勤人員更迭，疫後航機架次量回復，民航局已要求地勤業者對於人力增補與訓練、裝備維護與汰換、作業程序修訂等面向進行檢討改善。

交通部表示，疫後初期，2022年11月地勤人數為4506人，地勤業整體人力與疫前相比減幅12.4%。民航局檢視各機場地勤人力整備情形，盤點服務能量，並就各地勤業者運作情形個別提出建議，要求業者及相關航空站注意整備增補人力，截至今年9月，地勤作業人力已達6048人，已達2019年117.5%，各業者仍持續招募儲備能量。

交通部也說，地勤業者今年各作業單位訓練計畫共619門課程，訓練4萬3021人次。民航局也要求地勤公司針對地安事件更新案例與訓練教材並實施特訓，如修訂接駁車或新設靠機感應裝置操作訓練教材，對相關作業人員施以特訓。

交通部指出，民航局要求業者車輛裝備定期檢討與執行維護，並提前訂購裝備及車輛以加速汰換，提升裝備及車輛妥善性。經查地勤業者已建置定期檢討裝備使用狀況，今年已增購113輛裝備車輛，明年預計增購157輛。另鼓勵業者優先選用有具安全靠機功能的輔助裝置，以提升作業安全。

交通部表示，民航局要求地勤公司分析事件發生原因，並就作業程序SOP檢討調整精進，透過程序調整來降低人為或裝備上潛在風險。如執行航機拖車液壓油路檢查、縮短橡膠軟管更換年期，並於接頭上漆以不同顏色區分更換年份；檢討修訂滾帶車靠機作業程序，增加車輛停妥後應確認位在正確檔位（空檔）再行擺放輪檔。

交通部長 人力 地勤

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