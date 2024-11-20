康芮颱風釀航班重飛、轉降 民航局增不良天候簽派考量

康芮颱風上月來襲帶來強勁風雨，造成不少航班難以降落或轉降。交通部長陳世凱、民航局今赴立法院進行專案報告，報告指出，民航局11月13日邀集航空公司檢討，增訂不良天候簽派考量，航空公司簽派作業應規劃2個目的地備降機場，且其中1個不得位於颱風影響範圍；另也發函要求華航、長榮及星宇航空落實保守簽派作業。

交通部表示，康芮颱風期間民航局維持警覺監控，幾度致電航空公司要求妥為應處，由於颱風期間華航、長榮及星宇航機於降落過程依程序執行重飛或轉降航班偏多，民航局11月13日再邀集國籍航空公司檢討精進作為。

交通部指出，此次會議內容有5大檢討，第一，航空公司召開防颱會議仍應持續掌握颱風預報，並依該颱風情況、特性及發展趨勢，將氣象預報的側風及陣風數值，列入各機型簽派參考，作為公司風險決策依據。第二，航空公司應依據颱風動態影響區域機場範圍、機場預報風速數值差異以及航班飛航異動情況，視情提早安排滯空機轉降或調度航機延後起飛因應。

第三，簽派單位應主動協助滯空機駕駛員，提供即時氣象、機場重飛情況及轉降資訊。第四，增訂不良天候簽派考量，航空公司簽派作業應規劃2個目的地備降機場，且其中1個不得位於颱風影響範圍，且務必落實攜帶足夠應變油量。另航班目的地機場機坪停止作業及空橋安全作業的風速限制也應納入考量。

第五，考量近期仍有颱風影響飛航作業，為提高航班飛航簽派安全性，民航局於11月15日依民用航空法第57條發函要求華航、長榮及星宇航空落實保守簽派作業。

另外，交通部也說，為督導業者落實不良天候飛航派遣事前整備，民航局將持續要求航空公司於颱風來臨前密切注意天氣資訊，並應依循安全管理系統機制執行風險評估，並在可接受風險等級下，審慎規劃落實保守簽派；督導航空公司平時即落實飛航組員於亂流、風切、濕滑跑道、低能見度、雷暴雨等不良天候狀況警覺、決策，及緊急應變等各項訓練。

交通部表示，業者應加強對駕駛員提示航機目的地機場及備用機場起降操作限度、天氣、航管流量管制訊息、機場道面及NOTAM等相關即時資訊，並注意航班調度的應變。空中待命時間不得超過其待命油量所對應航行時間，並應增加應變油量。此外，考量颱風過後，不良天候滯留期間，仍可能因機場流量管制或停機位不足導致航機油量裕度不足，或執飛時遭遇不預期天候影響，納入簽派考量