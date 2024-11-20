冬天要來了？下周這天起入秋最強冷空氣報到

本周天氣持續受東北季風影響，北、東天氣濕涼，但冬衣、冬被要準備了，因為下周入秋最強冷空氣要來了。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，下周三過後有望出現入秋以來較顯著冷空氣，北部及東部將感受明顯涼冷，各地氣溫可能出現明顯降幅。提醒民眾留意天氣變化，提前準備禦寒衣物，特別是老人家及孩童需注意保暖，相關變化未來仍需持續觀察。

林孝儒說，今受東北季風影響，各平地晨間低溫約17-19度，感受皆有涼意，台灣周圍雲量偏多，各地為陰沉天氣，主要降雨區域以迎風地形降雨的北部及東北部為主，其餘地區零星或無降雨影響，整體雨勢不是很大，降雨時間較連續，24小時累積雨量仍達大雨等級。

林孝儒指出，預測這波東北季風持續影響至周末，迎風的北部及東部會是濕濕涼涼天氣型態，高溫約21-24度，夜低溫17-19度。

過去幾天中南部因萬宜颱風外圍雲系北擴而天氣陰沉，隨著萬宜颱風今明兩日於南海減弱消散，後續無影響。今明有華南雲系東移影響，中南部雲量比較多，為陰或多雲天氣，周五至周末就會逐漸放晴，普遍高溫由25-29度回升至27-31度，不過夜低溫18-22度，日夜溫差較大。

林孝儒指出，目前初步研判，下周一東北季風短暫減弱，全台天氣較為穩定，多雲或晴，降雨機率低；不過下周二起，隨新一波東北季風增強，北部及東部地區可能再度迎來降溫降雨變化。

此外，下周三過後有望出現入秋以來較顯著冷空氣影響，北部及東部將感受明顯涼冷，各地氣溫可能出現明顯降幅，相關變化未來仍需持續觀察。

中央氣象署預報員趙紘昨天指出，下周二（26日）更強一波東北季風來襲，但還在南下過程，實際影響時間會落在下周四、下周五（28、29日），屆時溫度將低於17度，但是否會跌至14度達到冷氣團的程度，氣象署持續觀察。