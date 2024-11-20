45歲老菸槍候診時心臟病發啟動葉克膜 醫護2小時打通血管救回

45歲曾先生日前等待門診時突然昏倒失去意識，經檢查已無無心跳、血壓，醫師趕緊先為他做CPR(心肺復甦術)，同時啟動「葉克膜」系統維持生命跡象，並執行心導管檢查，在動脈阻塞處置放支架，且在兩小時內成功搶回生命。當患者術後恢復意識，除了感謝醫護人員，也為自己在醫院發病獲救感覺幸運。

曾先生說，已記不得昏迷時當下的情況，只知道醒來後，家人都憂心忡忡，尤其家裡還有年幼的兒子，決定從現在開始戒菸、戒酒，並說，「這條命是大家努力幫我搶回來的，一定會珍惜好好活下去」。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，患者菸齡達20年以上，日前因走路或夜間休息時出現胸悶、心口壓迫症狀，疼痛範圍還延伸至下巴與背部，因此到腸胃科就醫，檢查有無胃食道逆流問題。

但就在門診等候時，他突然昏倒喪失意識，緊鄰的心臟內科醫師張育晟及急診室護理師獲悉迅速介入協助，當場實施心肺復甦術，熱心民眾也加入搶救行列。但患者因心室顫動導致心跳停止，於是把握黃金時間立即轉送急診室，利用電擊去顫操作5次後，患者才恢復微弱心跳。

由於血壓仍不穩定，心臟外科醫師黃俊晟緊急為患者裝置葉克膜維生，之後再轉入心導管室。王宇澄執行導管檢查，赫然發現患者左前降支冠狀動脈阻塞高達99%，屬於極為致命的血管病變，評估後迅速施行冠狀動脈支架置入術，打通血管，恢復血流通暢，2小時內成功續命，過程驚心動魄。

院方說，患者術後送回加護病房觀察，經過多日治療後，意識清醒並逐漸恢復正常生活功能，但術後仍建議執行心肺復健訓練，並持續服用心臟病用藥以穩定且逐步改善病情。