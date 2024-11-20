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45歲老菸槍候診時心臟病發啟動葉克膜 醫護2小時打通血管救回

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄為患者施行冠狀動脈支架置入術，打通血管。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄為患者施行冠狀動脈支架置入術，打通血管。圖／亞洲大學附屬醫院提供

45歲曾先生日前等待門診時突然昏倒失去意識，經檢查已無無心跳、血壓，醫師趕緊先為他做CPR(心肺復甦術)，同時啟動「葉克膜」系統維持生命跡象，並執行心導管檢查，在動脈阻塞處置放支架，且在兩小時內成功搶回生命。當患者術後恢復意識，除了感謝醫護人員，也為自己在醫院發病獲救感覺幸運。

曾先生說，已記不得昏迷時當下的情況，只知道醒來後，家人都憂心忡忡，尤其家裡還有年幼的兒子，決定從現在開始戒菸、戒酒，並說，「這條命是大家努力幫我搶回來的，一定會珍惜好好活下去」。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，患者菸齡達20年以上，日前因走路或夜間休息時出現胸悶、心口壓迫症狀，疼痛範圍還延伸至下巴與背部，因此到腸胃科就醫，檢查有無胃食道逆流問題。

但就在門診等候時，他突然昏倒喪失意識，緊鄰的心臟內科醫師張育晟及急診室護理師獲悉迅速介入協助，當場實施心肺復甦術，熱心民眾也加入搶救行列。但患者因心室顫動導致心跳停止，於是把握黃金時間立即轉送急診室，利用電擊去顫操作5次後，患者才恢復微弱心跳。

由於血壓仍不穩定，心臟外科醫師黃俊晟緊急為患者裝置葉克膜維生，之後再轉入心導管室。王宇澄執行導管檢查，赫然發現患者左前降支冠狀動脈阻塞高達99%，屬於極為致命的血管病變，評估後迅速施行冠狀動脈支架置入術，打通血管，恢復血流通暢，2小時內成功續命，過程驚心動魄。

院方說，患者術後送回加護病房觀察，經過多日治療後，意識清醒並逐漸恢復正常生活功能，但術後仍建議執行心肺復健訓練，並持續服用心臟病用藥以穩定且逐步改善病情。

王宇澄說，心血管疾病的康復需長期監測，患者務必戒菸、控制血壓、血糖及血脂，避免再次發作。即便是先進的檢查技術，仍有遺漏早期病變的風險，患者若出現胸悶、心口疼痛等不適，應積極就醫檢查，平時則需注意健康飲食，減少高脂、高鹽飲食，增加蔬果攝取，並維持規律運動，有助於改善心肺功能。

亞洲大學附屬醫院說，患者治療前（左），左前降支冠狀動脈阻塞高達99%，屬於極為致命的血管病變，治療後才打通救回一命。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院說，患者治療前（左），左前降支冠狀動脈阻塞高達99%，屬於極為致命的血管病變，治療後才打通救回一命。圖／亞洲大學附屬醫院提供

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