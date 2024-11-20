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只因沒預約…她抱怨突然牙痛無法看診 業內人現身解釋、大醫院有急診

聯合新聞網／ 綜合報導
牙醫示意圖。示意圖／ingimage
牙醫示意圖。示意圖／ingimage

牙齒痛起來真的會讓人崩潰，近日有網友發文，表示自己的牙齒突然很痛，但因為牙醫都要預約所以她無法看診，讓她相當困擾。

原PO在Dcard發文，表示自己的牙齒突然很痛，臉也腫起來，讓她無法吃東西，便想早點找牙醫解決。可是因為她沒有預約，因此無法看診。即便原PO表示自己願意等到牙醫有空的時候，但診所堅持不讓她掛號。

這讓原PO相當好奇為什麼一定要預約才能看牙醫，萬一出現牙齒斷了之類的緊急情況又要如何處理？

文章引來大量網友留言，不少人和原PO一樣相當不認同這種制度，「真的超煩，每家都搞的像美容中心一樣，不預約根本看不到。就真的很痛很不舒服了，還要一間一間問」、「同感，看牙醫真的很麻煩，突然牙齒痛或者牙齒斷掉很多間都不收，不然就要等有空檔，還不一定有」、「最討厭的就是有預約了還要等超久的那種，那我預約幹嘛」。

文章也引出了不少牙醫解釋原因，「牙痛的花樣可以很多，雖然有的可以很快處理，可是也有要花一點時間才能處理好的。妳可以想成現場要動一個小手術的狀況，例如臨時要拔牙，那麼就要術前說明、拍x光、準備器械、麻醉等等才能開始，光是這些不包含手術本身可能就要十分鐘了，所以要預留足夠的時間才能處理」、「因為牙醫是需要高度專注的工作，所以會排病人排的很滿，中間包含醫生的休息時間。而且大部分的病人都不是突然牙痛的情況，當然以約診為主。要是病人no show那段時間空下來醫生也很困擾」。

還有人表示大醫院有設立牙醫的急診，能夠處理緊急情況，「大醫院多數都有開設現場門診，甚至真的緊急也有牙科急診，如果很痛需要馬上看的人覺得去醫院太麻煩，那麼就是沒那麼痛」、「妳有急症需求，可以直接去醫學中心掛牙科急診」。

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