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只剩9天！電動自行車需掛牌納管 期限一到上路開罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
電動自行車需納管掛牌，本月30日若未掛牌上路即違法，台中市警局製作宣導圖卡提醒市民。圖／台中市警局提供
電動自行車需納管掛牌，本月30日若未掛牌上路即違法，台中市警局製作宣導圖卡提醒市民。圖／台中市警局提供

微型電動二輪車（電動自行車）因無須考照、年滿14歲即可騎乘，屬於年輕與老年族群熱門選擇的交通工具，台中市警局交大提醒，電動自行車已納管，需向監理機關申請牌照，執法寬限期只到今年11月29日，本月30日若未掛牌上路，即屬違法，可罰1200元至3600元，提醒市民注意。

依道路交通管理處罰條例第71條之1規定，今年11月30日開始，未掛牌的微型電動二輪車，若強行上路可處1200元以上3600元以下罰鍰，禁止行駛、移置保管車輛。

台中市警局統計，今年1月至10月，電動自行車各類交通違規取締計3922件，其中前5大違規項目依序為違規停車1025件、不依標誌標線號誌行駛717件、超載533件、酒駕442件、酒駕拒測234件。

此外，今年1月至10月，微型電動二輪車全般交通事故計發生1286件，死亡7人，受傷1099人。分析前3大肇事原因依序為違反號誌管制、未依規定讓車、未依規定減速，而依肇因分析顯示事故發生地點以路口較多。

台中市交大表示，為提醒市民電動自行車需申請掛牌，也製作宣導哏圖，請民眾謹記微型電動二輪車上路的五要與四不，騎乘微型電動二輪車五項要點，要審驗合格、要掛牌、要投保強制險、要滿14歲以上才能騎乘、要戴安全帽。

此外，民眾騎乘電動自行車應養成良好用路習慣，四項不可違規的重點，不可酒駕、不可超速、不可載人、不可改裝，希望民眾能藉此更快速了解微型電動二輪車上路的交通安全重點。

台中市 酒駕 電動自行車

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