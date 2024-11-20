今低溫19度整天溼涼…東北季風+華南水氣東移 這3地防大雨

外套還是要穿，也要帶傘。中央氣象署指出，今持續受東北季風影響，加上華南水氣東移，各地雲量仍偏多，中部以北、東半部及澎、金、馬有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭降雨時間較長，有局部大雨發生的機率，南部山區也有零星飄雨可能。

溫度方面，氣象署說，今北台灣整天濕涼，全天氣溫約19到23度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約19到22度。至於白天高溫花東約25、26度，中南部27、28度；馬祖整天溫度變化不大，氣溫約17度，金門17至20度，澎湖21至23度。

東北風明顯偏強，氣象署說，恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島容易有9至10級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區有8至9級強陣風，桃園、新竹地區及馬祖也有較強陣風。鄰近海域有較大風浪，近海浪高可達1.5至3米，呼籲民眾如果在海邊作業及活動要注意安全。

至於周四到周六持續受東北季風影響，氣象署指出，北部及東北部天氣較涼，整天溫度變化不大，其他地區早晚亦涼，白天感受溫暖舒適。

周四受華南水氣東移，氣象署說，各地降雨機會高，北部及東半部地區整天不定時有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率，中部地區及南部山區則降雨為零星，其他地區為多雲天氣。