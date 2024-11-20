聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／紙尿褲加輪椅 為父解決外出難題
母親走得早，家中靠父親打理養家糊口，辛苦一輩子，現在人老孤單，看他孤獨的生活，心裡不捨，正好我也退休，也就陪父親過後半輩子。
父親有些行動不便，整天都在房間裡，有需要、想做的事都不便跟兒女講，有天他說公園裡有老鄉朋友想去聊天，但他頻尿就算了，只有在屋子裡才方便。對於這個問題，我和內人提出了解決辦法，首先購買一台輪椅，還有紙尿褲，準備好了後，開始教他練習坐輪椅，幫他穿好紙尿褲，就起步推出家門到公園去，看老鄉親在那裡有說有笑。
一聲「老鄉那麼久沒來」，所有的人齊喊「歡迎依潮老兄回來」，看到父親靦腆的笑容，找到了父親快樂的出口，就是跟老朋友們在一起交談，有了快樂的交流環境，這是照顧父親的第一步。
照顧老人必須了解老人的需要。父親冬天怕冷，房間換了變頻冷暖氣，床鋪鋪了毛毯，讓他睡好睡暖呼呼的床墊，白天的精神才會飽滿。每天睡前陪他聊天，等他睡著了，我再上樓睡覺，床邊裝電鈴，需要什麼按個鈴聲，我們立即入室處理，平時孫女會來陪父親，嘻笑小孫女還會把他的餅乾拿走，這是跟家人很好的互動。
這是快樂的照顧，父親自從母親離開後，照顧了我們，當時我想「你養我們小，我會養你老」，一切我都會安排好，讓你過一個快樂的晚年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言