健康你我他／紙尿褲加輪椅 為父解決外出難題

母親走得早，家中靠父親打理養家糊口，辛苦一輩子，現在人老孤單，看他孤獨的生活，心裡不捨，正好我也退休，也就陪父親過後半輩子。

父親有些行動不便，整天都在房間裡，有需要、想做的事都不便跟兒女講，有天他說公園裡有老鄉朋友想去聊天，但他頻尿就算了，只有在屋子裡才方便。對於這個問題，我和內人提出了解決辦法，首先購買一台輪椅，還有紙尿褲，準備好了後，開始教他練習坐輪椅，幫他穿好紙尿褲，就起步推出家門到公園去，看老鄉親在那裡有說有笑。

一聲「老鄉那麼久沒來」，所有的人齊喊「歡迎依潮老兄回來」，看到父親靦腆的笑容，找到了父親快樂的出口，就是跟老朋友們在一起交談，有了快樂的交流環境，這是照顧父親的第一步。

照顧老人必須了解老人的需要。父親冬天怕冷，房間換了變頻冷暖氣，床鋪鋪了毛毯，讓他睡好睡暖呼呼的床墊，白天的精神才會飽滿。每天睡前陪他聊天，等他睡著了，我再上樓睡覺，床邊裝電鈴，需要什麼按個鈴聲，我們立即入室處理，平時孫女會來陪父親，嘻笑小孫女還會把他的餅乾拿走，這是跟家人很好的互動。

這是快樂的照顧，父親自從母親離開後，照顧了我們，當時我想「你養我們小，我會養你老」，一切我都會安排好，讓你過一個快樂的晚年。