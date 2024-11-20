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心臟衰竭昏迷10天…高齡產婦換心與女團聚 寫4個奇蹟

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

46歲高齡產婦「小文」歷經艱辛終於懷孕，懷孕期間車禍骨折，產前健康急轉直下，緊急開刀剖腹產後，突發性心臟衰竭，命在旦夕，很幸運不到一個月即成功配對到心臟捐贈者，經過10次大小手術，才出院與新生的女兒團聚。彰化基督教醫院昨天為母女慶生，彰基總院長陳穆寬直呼是「奇蹟」。

「昏迷10天能成功換心，醒過來看見自己的女兒。」小文抱著女兒感謝醫療團隊，因為高齡生產危險性高，她建議「如果可以的話，要盡量早點生」。

彰基生殖醫學中心主任吳信宏說，小文42歲結婚、43歲懷孕，產檢時胎兒腦部異常，不得不中止妊娠，去年接受第一次試管嬰兒療程就成功，懷孕六個月發生車禍骨折，第36周醫師評估應提早剖腹生產，7月10日她到產房報到，卻喘不過氣，緊急全身麻醉剖腹產，順利讓女兒出生。

小文生產後卻突發心衰竭、休克昏迷，彰基心臟外科主任陳映澄指出，醫療團隊緊急為患者裝上葉克膜，又因腎衰竭而洗腎，左心室回流鬱積引發肝衰竭，必須依賴心室輔助器維生，並等待換心。

幸運的是，小文在一個月內等到配對成功的心臟捐贈者，順利開刀換心，前後歷經10次大小不等的麻醉及手術，終於健康出院，與女兒團聚。小文說，她沒有心臟病史，懷孕後期會喘和夜咳，但檢查算正常，生產當天才出狀況，提醒大家要提早警覺。

陳穆寬說，小文是高齡危險妊娠，歷經人工受孕、裝上葉克膜、心室輔助器、心臟移植等4個奇蹟，才生產母女均安，可說是生命的恩典，將把生產與搶救過程發表論文，分享給醫界。

懷孕 成功

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