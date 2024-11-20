聽新聞
0:00 / 0:00

男打雙疫苗 胸悶不治報驗

聯合報／ 記者李青縈邱瑞杰／連線報導
疾管署發言人羅一鈞指出，昨天尚未收到不良事件通報或是疫苗受害救濟申請。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞指出，昨天尚未收到不良事件通報或是疫苗受害救濟申請。記者李青縈／攝影

基隆市陳姓男子日前接種流感和新冠肺炎疫苗，當天下午心絞痛就醫，當晚死亡，家屬質疑和打疫苗有關。基隆市衛生局昨表示，死因待解剖及衛福部疾管署釐清；疾管署發言人羅一鈞表示，接種後一小時後出現不良反應，通常非疫苗副作用。

59歲陳男17日上午到信義區衛生所接種流感及新冠疫苗後，當下無不適情形，但返家後感覺胸悶，下午3時許就醫，當晚在醫院不治。

家屬認為死因可能和打疫苗有關，醫師未開具死亡證明書。衛生局18日接獲家屬通報後，除聯繫警方製作相關人筆錄，昨天報請檢察官相驗，死因待解剖釐清。衛生局也將協助家屬調閱陳男相關病歷等資料，提出預防接種受害救濟案申請審議。

羅一鈞指出，昨天尚未收到不良事件通報或是疫苗受害救濟申請，若有收到會協助了解。今年同時接種流感和新冠疫苗有通報1例死亡，個案為40多歲機構男住民，有心律不整病史，並服用潛伏結核治療藥物。接種疫苗5天後被人發現無生命跡象，衛生局通報接種後不良事件，但家屬未申請預防接種受害救濟。

衛福部10月開始推動公費新冠及流感疫苗接種，以「左流右新」為口號，鼓勵民眾一次接種2種疫苗。統計到昨天為止，公費流感疫苗接種數約505萬人次，新冠疫苗接種數127.8萬人次。

據了解，陳男有心臟病等慢性病史。基隆市衛生局表示，民眾接種流感及新冠疫苗可提升防護力，對慢性疾病病人及老年人更為重要。接種疫苗前，會先由醫師根據身體狀況及過去接種反應，評估是否接種。

新冠疫苗 流感疫苗 衛生局

延伸閱讀

腸病毒疫情達高峰 門急診就診破2.2萬人次

接種獎勵金、氣溫下降 流感疫苗打氣升

流感重症死亡10年同期新高 40多歲女咳1週急診不治

流感重症、死亡再攀10年同期新高 4旬女發病7天亡

相關新聞

失智症新藥大突破 首次可延緩病程

衛福部統計，年逾六十五歲族群失智症盛行率百分之七點九九，全國約卅五萬人失智，目前僅能症狀治療，首款失智症治療新藥日前通過...

失智症患者高達36萬人 衛福部揭未來失智照護三大重點

台灣明年邁入超高齡社會，老年人口將突破20%，失智症人口攀升。衛福部統計，目前65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，共...

花蓮和仁崇德鐵路 12月21日雙線復駛

台鐵北迴線「西小清水溪橋」7月被凱米颱風沖毀後改建，目前單線雙向通車。交通部長陳世凱昨視察說，預計可提前1周完工，12月...

健康主題館／一起身眼前發黑、眩暈 姿勢性低血壓作怪

如果常出現眼前發黑，甚至感到眩暈，尤其是每天早上起床時最常發生這些症狀，小心可能是「姿勢性低血壓」在作怪。

台灣人壽 用AI解決「老」問題

中信金旗下台灣人壽昨舉辦二○二四「高齡友善調查暨論壇」，特別嘉賓「尬聊機器人」驚喜亮相，成為全場焦點，台灣人壽董事長許舒...

男打雙疫苗 胸悶不治報驗

基隆市陳姓男子日前接種流感和新冠肺炎疫苗，當天下午心絞痛就醫，當晚死亡，家屬質疑和打疫苗有關。基隆市衛生局昨表示，死因待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。