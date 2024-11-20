男打雙疫苗 胸悶不治報驗

基隆市陳姓男子日前接種流感和新冠肺炎疫苗，當天下午心絞痛就醫，當晚死亡，家屬質疑和打疫苗有關。基隆市衛生局昨表示，死因待解剖及衛福部疾管署釐清；疾管署發言人羅一鈞表示，接種後一小時後出現不良反應，通常非疫苗副作用。

59歲陳男17日上午到信義區衛生所接種流感及新冠疫苗後，當下無不適情形，但返家後感覺胸悶，下午3時許就醫，當晚在醫院不治。

家屬認為死因可能和打疫苗有關，醫師未開具死亡證明書。衛生局18日接獲家屬通報後，除聯繫警方製作相關人筆錄，昨天報請檢察官相驗，死因待解剖釐清。衛生局也將協助家屬調閱陳男相關病歷等資料，提出預防接種受害救濟案申請審議。

羅一鈞指出，昨天尚未收到不良事件通報或是疫苗受害救濟申請，若有收到會協助了解。今年同時接種流感和新冠疫苗有通報1例死亡，個案為40多歲機構男住民，有心律不整病史，並服用潛伏結核治療藥物。接種疫苗5天後被人發現無生命跡象，衛生局通報接種後不良事件，但家屬未申請預防接種受害救濟。

衛福部10月開始推動公費新冠及流感疫苗接種，以「左流右新」為口號，鼓勵民眾一次接種2種疫苗。統計到昨天為止，公費流感疫苗接種數約505萬人次，新冠疫苗接種數127.8萬人次。

據了解，陳男有心臟病等慢性病史。基隆市衛生局表示，民眾接種流感及新冠疫苗可提升防護力，對慢性疾病病人及老年人更為重要。接種疫苗前，會先由醫師根據身體狀況及過去接種反應，評估是否接種。