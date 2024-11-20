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下周降溫 流感流行期恐提早報到

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
本流感季迄今不到兩個月，累積二一九例重症、三十四人死亡，雙雙創下十年同期新高。疾管署提醒，入秋以來最強冷空氣即將南下，長者幼兒盡速接種疫苗。圖為診所外候診民眾。記者曾原信／攝影
本流感季迄今不到兩個月，累積二一九例重症、三十四人死亡，雙雙創下十年同期新高。疾管署提醒，入秋以來最強冷空氣即將南下，長者幼兒盡速接種疫苗。圖為診所外候診民眾。記者曾原信／攝影

下周迎來一波冷空氣，恐讓流感流行期提早報到。衛福部疾管署發言人羅一鈞指出，本流感季從十月至今，累積二一九例流感重症、卅四人死亡，創下十年同期新高，提醒長者及幼兒盡速接種流感疫苗。此外，上周腸病毒疫情已達最高點，預估十二月下旬才能脫離流行期。

疫情中心主任郭宏偉指出，本流感季自今年十月截至本月十八日累積二一九例流感併發重症，Ａ型Ｈ１Ｎ１占二○六例；卅四人死亡，均未接種疫苗，重症及死亡數皆為十年同期最高。

防疫醫師鄔豪欣表示，上周重症個案中，年紀最小為中部十多歲女童，有先天神經肌肉疾病，長期臥床使用呼吸器，十一月七日開始發燒， 五天後出現呼吸急速，家人緊急陪同至急診，因肺浸潤而轉至加護病房，仍住院中。

最年輕死亡個案則是北部四十多歲女性，生前罹患甲狀腺機能亢進等代謝性疾病，五日咳嗽，但遲遲未能緩解，十一日症狀加劇，被送至急診時，已呼吸衰竭，醫師緊急施以插管，投以抗生素、抗病毒藥物，病情持續惡化，當日死亡。

流感及新冠等公費疫苗於十月初開打，流感疫苗累積五○五萬人接種，新冠疫苗則有一二七點八萬人次，為去年同期的兩倍之多。羅一鈞表示，冷空氣即將報到，恐讓流感流行期提早，民眾務必盡早接種疫苗。

腸病毒疫情達到高峰，上周就診人數達二萬兩千人次，創下十年來同期最高，較前一周上升近百分之五。羅一鈞預估，這波腸病毒疫情高原期將持續到十一月底，十二月底才會脫離流行期。

最新全國停課統計顯示，十月廿七日至十一月二日單周三二九班停課，高於過去四年同周，其中幼兒園二五○、國小卅五班、托嬰中心等其他機構四十四班。

死亡 流感疫苗 腸病毒

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