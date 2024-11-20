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花東鐵路電氣化環差 初審過關

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
花蓮站南端至干城間有7處平交道密布，鐵公路交會路口條件不佳，每年均有十幾起公路車輛撞斷遮斷桿的案例，地方政府及民眾多數建議將花蓮至干城間調整結構型式，由平面改善為高架型式。圖／截取自環境部環評書件系統
花蓮站南端至干城間有7處平交道密布，鐵公路交會路口條件不佳，每年均有十幾起公路車輛撞斷遮斷桿的案例，地方政府及民眾多數建議將花蓮至干城間調整結構型式，由平面改善為高架型式。圖／截取自環境部環評書件系統

環境部昨舉行「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫第二次環境影響差異分析報告」專案小組第二次初審會議，環評委員要求開發單位承諾補充樹木移植處理原則與移補植計畫，以及工程區廢水上澄液回收再利用的去處等，最後決議修正通過。

因應花東地區運輸需求增加，鐵道局推動花東地區全線雙軌電氣化計畫，提升鐵路運輸聯外效能。計畫範圍為東部幹線花蓮站至南迴線台東知本站，未來花東雙軌電氣化後，列車行車速度提高至每小時120公里，預估尖峰小時通過增至7班次。

本次環境影響差異分析審查報告指出，花蓮站南端至干城間有7處平交道密布，鐵公路交會路口條件不佳，每年均有十幾起公路車輛撞斷遮斷桿。為確保地方行車安全，地方政府及民眾多數建議調整花蓮至干城間結構型式，由平面改善為高架。

南迴線 花蓮 鐵道

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