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花蓮和仁崇德鐵路 12月21日雙線復駛

聯合報／ 記者王思慧胡瑞玲／連線報導
交通部長陳世凱（前排右）昨天視察台鐵小清水溪橋西正線改建工程，感謝工作人員辛勞。 記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱（前排右）昨天視察台鐵小清水溪橋西正線改建工程，感謝工作人員辛勞。 記者王思慧／攝影

台鐵北迴線「西小清水溪橋」7月被凱米颱風沖毀後改建，目前單線雙向通車。交通部長陳世凱昨視察說，預計可提前1周完工，12月21日恢復和仁崇德雙線運行；中期進行明隧道、路線等調整，長期改善評估改線方案，預計年底前提出評估報告。

至於「東小清水溪橋」，預計明年5月改建。台鐵表示，雙線雙向通車後，周五、六、日東部幹線加班列車計10列次，並調整北迴線14列次區間（快）車時刻。

0403地震後，蘇花鐵公路路廊動輒出現土石流，衝擊道路、鐵道和橋梁，今年颱風頻繁來襲，情況更嚴重。其中秀林鄉石公溪及小清水溪震後土石鬆落堆積，遇大雨沖刷，土石不但淹沒蘇花公路匯德隧道北口，也沖毀下游北迴線小清水橋。

陳世凱昨視察西小清水溪橋搶修情況。他指出，這座橋對東部軌道運輸非常重要，工作人員夜以繼日努力搶修，過程中還接連遇到3個颱風，大家都很辛苦。

小清水溪橋完成雙線雙軌通車，陳世凱認為可以提升東部整體運量，未來周末可增加10個班次，行車時間也能縮短；之前答應行政院長卓榮泰要在12月28日搶通，現在進度超前1周通車。

台鐵公司指出，西小清水溪橋主梁提升85公分，通洪斷面提升10%以上，可有效避免再遭洪水沖毀，重建後高度3.6公尺，相較台鐵其他鋼桁架橋更顯得精練，未來從台9線匯德休息區遠眺，海天一線將成新的鐵路亮點。

台鐵公司總經理馮輝昇說，北迴線花蓮崇德到和平區已設26個24小時監控系統，監控土石掉落情形和野溪水量；另有8個阻隔設施及告警設施，今年12月到明年4月會陸續完成，提升鐵路安全。

至於北迴線中長期規畫，馮輝昇說，長期規畫部分，預計年底會有改線評估報告，提供花東鐵路安全、可靠、穩定服務的重要參考。

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