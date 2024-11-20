前進2024 COP29／蔡明哲 推生物信用額度憑證

台大實驗林管理處處長蔡明哲及其工作團隊，今年再度受邀出席COP29氣候峰會，在藍區與世界氣候基金會及泉崴公司共同簽署國際策略意向書，攜手推進「生物信用額度」的整合發展；同時於場外的世界氣候高峰會中演講和分享，讓更多人認識此一具商業價值的生態系統解決方案。

蔡明哲表示，氣候變遷與生物多樣性流失息息相關，台大實驗林透過推動「生物信用額度」，盼借重跨域專家、亞洲跨國合作和先行企業力量，保護生物多樣性，促進自然正向成長。

蔡明哲說明，「生物信用額度」是一種憑證，代表經過測量且有依據的單位，反映出積極的生物多樣性成果，同時這些成果是持久的、外加的。

由於「生物信用額度」衡量的是微妙複雜的生態系統，因而大多採取一籃子指標，包括：樹冠覆蓋率、物種豐度、水質、土壤質量、生態系統韌性等指標，一個生物信用代表每公頃土地的生物多樣性提高百分之一或防止百分之一的喪失。

蔡明哲強調，開發科學化的監測、報告及驗證方法十分重要。台大實驗林團隊已簽署各類型合作，將啟動六個亞洲實驗林的聯合方案，為氣候融資及碳交易市場提供創新解決方案。