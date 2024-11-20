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台灣人壽 用AI解決「老」問題

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

2024高齡友善論壇昨舉行，總統府秘書長潘孟安(右三)、台灣人壽董事長許舒博(右四)、總經理莊中慶(左四)，金馬影后陳淑芳(右二)共同倡議高齡友善機智生活。圖／台灣人壽提供
2024高齡友善論壇昨舉行，總統府秘書長潘孟安(右三)、台灣人壽董事長許舒博(右四)、總經理莊中慶(左四)，金馬影后陳淑芳(右二)共同倡議高齡友善機智生活。圖／台灣人壽提供
中信金旗下台灣人壽昨舉辦二○二四「高齡友善調查暨論壇」，特別嘉賓「尬聊機器人」驚喜亮相，成為全場焦點，台灣人壽董事長許舒博表示，超高齡社會所有的「老」問題都會成為「新」挑戰，ＡＩ輔具未來會走進生活，保險公司更有責任了解高齡社會民眾多元需求，透過精準對接提升銀髮生活。

參與論壇的總統府秘書長潘孟安表示，高齡獨老、孤老已是國安問題，推動長者再就業提升國家競爭力、運用ＡＩ導入食衣住行和醫療，共同邁向健康台灣未來。

台灣人壽總經理莊中慶說，台灣人壽已從保險本業跨足健康促進版圖，「健康樂活管家」平台整合預防醫學、健康管理、長照機構異業資源，提供國人全階段健康服務，打造便利的一站式平台，實現「保險+健康養老」線上新服務模式。

日本國立高齡長壽研究中心理事長荒井秀典透過視訊開講，分享日本與ＡＩ機器人的「機智」生活。荒井分析，聊天機器人能提升「幸福感」 ，尤其透過穿戴裝置結合ＡＩ數據分析及應用工具，可以讓嚴重衰弱的長者，結合「元宇宙」技術進行跨時空體驗，樂見未來各類機器人運用將會普及化。

與會的金馬影后陳淑芳也大讚上了一堂ＡＩ智能課，她對一條龍服務的「健康樂活管家」特別感興趣，也期待未來有機器人秘書幫忙排行程，生活大小需求可以無憂無慮。

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