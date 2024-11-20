聽新聞
0:00 / 0:00
台灣人壽 用AI解決「老」問題
中信金旗下台灣人壽昨舉辦二○二四「高齡友善調查暨論壇」，特別嘉賓「尬聊機器人」驚喜亮相，成為全場焦點，台灣人壽董事長許舒博表示，超高齡社會所有的「老」問題都會成為「新」挑戰，ＡＩ輔具未來會走進生活，保險公司更有責任了解高齡社會民眾多元需求，透過精準對接提升銀髮生活。
參與論壇的總統府秘書長潘孟安表示，高齡獨老、孤老已是國安問題，推動長者再就業提升國家競爭力、運用ＡＩ導入食衣住行和醫療，共同邁向健康台灣未來。
台灣人壽總經理莊中慶說，台灣人壽已從保險本業跨足健康促進版圖，「健康樂活管家」平台整合預防醫學、健康管理、長照機構異業資源，提供國人全階段健康服務，打造便利的一站式平台，實現「保險+健康養老」線上新服務模式。
日本國立高齡長壽研究中心理事長荒井秀典透過視訊開講，分享日本與ＡＩ機器人的「機智」生活。荒井分析，聊天機器人能提升「幸福感」 ，尤其透過穿戴裝置結合ＡＩ數據分析及應用工具，可以讓嚴重衰弱的長者，結合「元宇宙」技術進行跨時空體驗，樂見未來各類機器人運用將會普及化。
與會的金馬影后陳淑芳也大讚上了一堂ＡＩ智能課，她對一條龍服務的「健康樂活管家」特別感興趣，也期待未來有機器人秘書幫忙排行程，生活大小需求可以無憂無慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言