幼兒專責醫師 媒合平台下月上線

衛福部去年十一月將新生兒全面納入專責醫師制度，希望每名三歲以下幼童在發展黃金階段，都有一位專門的醫師提供照顧，包含預防保健、疫苗注射等。實施迄今，僅五成寶寶納入照顧網，為此，國衛院「幼兒專責醫師媒合平台」將於十二月二日上線，家長從孕期就可線上申請。

今年兒虐剴剴案過後，不只社工遭到獵巫，也讓兒科醫師憂心，醞釀退出專責醫師。衛福部統計，截至目前，共有二千多名兒科醫師加入專責醫師。衛福部次長林靜儀表示，已有五成幼童納入此照顧網，希望盡快達到八成目標。

衛福部將於下月推出媒合平台，希望家長選擇可近性高的兒科醫師。國衛院優化兒童醫療照顧計畫協調管理中心醫師陳美惠表示，家長從孕期就可線上申請，搬家或有其他因素想替換專責醫師，均可協助媒合。

兒科醫學會理事長倪衍玄指出，在少子化趨勢下，兒科面臨滅科危機，目前正值小兒科的冬天。衛福部從預防保健開始做起，兒科專責醫師將全力配合。

衛福部執行第一期「優化兒童醫療照顧計畫」，除專責醫師，另含周產期照護、全齡兒童重症轉運團隊、兒童困難診斷疾病平台，以及兒科醫師留任獎勵等，林靜儀說，未來四年將推第二期計畫，投入一三五億元。