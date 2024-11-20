少子化…安置兒少比率不減反增

少子化已成國安危機，安置兒少占總體兒少的人數比率卻呈逐年升高，一路從二○一九年的千分之一點三一，上升至去年的千分之一點三五，共四五九○名幼兒被安置，主因為雙親因藥毒癮、酗酒、精神疾病，而無力照顧孩子。

衛福部社家署兒少組長林資芮表示，大部分遭安置的兒少為家暴受虐兒，其次為家屬無力照顧，這反映出社會快速變遷下，愈來愈多家庭的支持功能變弱，無法照顧孩童。

台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，如果家長有藥癮酒癮等問題，或罹患精神疾病，家庭功能勢必下降，很難顧及幼兒成長所需。再者，近年來，離婚率高、家暴事件頻傳，加上孩童注意力不足過重症、自閉症等身心發展困難幼童人數增加，以致家庭照護負擔愈來愈重，進而增加兒少安置機率，政府應提供家庭更多資源，讓父母有能力生養孩子。

安置兒少年齡，以十二歲至未滿十八歲為多，占百分之卅五點二九，其次為六歲至未滿十二歲，占百分之卅一點○一。兒少安置選項包括親屬照顧，居家托育、寄養家庭、團體家庭，統計顯示，親屬安置、團體家庭、機構安置兒少年齡較大，寄養安置及居家托育安置兒少的年齡較小。

林資芮表示，目前安置兒少以機構為主，占比超過五成，近年朝向寄養家庭、團體家園等方向發展，但寄養家庭照顧者年紀偏大，體力難以負荷，且安置兒童照顧工作愈來愈複雜。

「聯合國兒少權利公約（ＣＲＣ）期待兒童盡量不要家外安置，但現況很難做到。」鄭麗珍說，研究發現，與機構相較，安置幼兒更適合在寄養家庭、團體家園等環境成長，只可惜台灣還是以機構居多。

對此，林資芮表示，近年來，衛福部增加社會安全網、家外安置資源等預算，提高團體家庭資源，希望讓更多安置兒少能住進寄養家庭、團體家園。不論以何種資源安置兒少，最終目的為協助孩子返回原生家庭，縣市政府應積極重建家庭功能，幫助安置兒少修復家庭關係，協助成年兒少自立生活。