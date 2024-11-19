把握降溫1.5度最後契機 學者籲台灣NDC 3.0應比肩國際、內外兼治

學者指出，2025 年2月將提交的第三輪國家自定貢獻，也稱為 NDC3.0，可能是全球實現巴黎協定 1.5°C 限溫目標的最後契機，建議我國NDC3.0減碳新目標不能淪為口號，應有氣候治理行動計畫與財務支援，還可將氣候外交納入 NDC 減量策略，既要比肩國際，還要內外兼治。

2015年巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動，包括減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等，稱為國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, 簡稱NDC），並每5年更新提交。

根據去年 COP28 的首次「全球盤點」結果，若要將全球升溫限制在 1.5°C，各國必須採取深度、快速且持續的減排行動，也就是到 2030 年須比 2019 年減排 43%，到 2035 年減排 60%，並於 2050 年實現二氧化碳淨零排放目標。

即將於 2025 年2月提交的第三輪國家自定貢獻，也稱為 NDC3.0，將以第一次全球盤點的結果為依據。NDC3.0 必須比當前的 NDCs 進步且更具雄心，因這不僅是各國投資未來的計畫，更可能是全球實現巴黎協定 1.5°C 限溫目標的最後契機。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，英國首相Keir Starmer在COP29召開的「世界領袖氣候行動高峰會」，宣布英國NDC3.0減碳目標，承諾2035年較1990年排放水準減排81%。這是COP29已開發國家提出的第一個具氣候雄心的減碳目標。而下屆氣候峰會COP30主辦國巴西，也在會場宣布2035年NDC承諾較2005年水準削減59~67%。

賴清德總統在「國家氣候變遷對策委員會第 2 次會議」上表示，台灣作為全球供應鏈的重要成員，必須強化氣候行動，並加速與國際 NDC 接軌。同時，他強調應全面檢視 2030 年的減碳目標，並重新設定 2032 年及 2035 年更加積極的減碳新目標。

劉銘龍指出，我國最初設定的國家自定貢獻（iNDC）目標為2030年較基準年（2005年）減排20%。2021年依照格拉斯哥氣候協議，將目標提高至減排24%±1%。然而，根據《氣候變遷因應法》第10條規定，政府應於今年內提出第三期（2026-2030年）階段管制目標，但截至目前尚未公布。

對於我國NDC3.0減碳新目標，如何展現臺灣在全球氣候治理中的責任與承諾，劉銘龍具體提出四項建議：

一、 不要淪為口號式減碳目標，應該具體回應COP28共識，包括2030 年再生能源裝置容量增加至三倍，能源效率改善的年增率至兩倍等；加速淘汰燃煤電廠，提出台灣的去煤時間表；以及加速零碳和低排放技術的發展，包括但不限於再生能源、核能、減排和去除技術，如碳捕捉利用和儲能，重新檢討我國能源配比。

二、 要有氣候治理行動計畫與財務支援，具體建議制定「2050國家淨零轉型特別條例」，以八年兆元經費，投入國家氣候轉型建設。環境部預計從2026年起正式開徵碳費，初估每年徵收僅約60億元，但要達成2035年NDC雄心目標，如期達成國家淨零轉型，應有專法及特別預算支持。

三、 擴大參與與提升透明度，目前NDC國家自定貢獻的訂定，缺乏地方政府、學界、公民團體的參與，決策共識度與透明度都不足。再者，如何增進國家氣候行動計畫與城市減量調適的連結，以實現多層次氣候治理實為當務之急。

四、 應將氣候外交納入 NDC 減量策略。外交部每年平均投入3億美元以上的援外經費，若能透過雙邊或多邊合作，積極協助我國友邦提升氣候韌性，改善其生活品質並促進環境永續，不僅可以鞏固邦誼，還可依據巴黎協定第6條國際合作市場機制，將外交與氣候行動相結合，避免直接購買國際碳權「濫權充數」的風險，達到減量目標的同時，也實現更深遠的外交價值與環境效益。