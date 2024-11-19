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新竹警獲頒金安獎 1年取締違規3138件開出200多萬罰鍰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
從事警務工作已經6年的王尹辰，1年取締違規3138件、開出200多萬罰鍰，創下新竹市警方單人最高紀錄的交通警察。記者胡瑞玲／攝影
從事警務工作已經6年的王尹辰，1年取締違規3138件、開出200多萬罰鍰，創下新竹市警方單人最高紀錄的交通警察。記者胡瑞玲／攝影

交通部今舉辦表揚264個促進與維護交通安全有功的團體或個人，其中包含1年取締違規3138件、開出200多萬罰鍰，創下新竹市警方單人最高紀錄的交通警察，以及40年資歷的首都客運駕駛。

交通部金安獎為全國交通安全最高榮譽，今年已邁入第35年，交通部今舉辦「金安獎」頒獎典禮，全國共有264個對交通安全有功的單位或個人獲表揚。

從事近40年駕駛工作，繞了台灣幾百圈，曾開過聯結車，現於首都客運擔任國道客運駕駛長，且服務11年的黃正德，因長年停讓行人和指差確認獲表揚，黃正德說，沒想到開車也能開到得獎；由於日前才剛發生大有巴士追撞停讓行人的首都客運釀憾事，黃正德說，這是個案問題，身為1名公車職業司機要以大眾安全為重，駕駛道德最重要，再來才是技術，司機個人自律、守法很重要，公司也不斷叮嚀司機，行車要安全，尤其是轉彎前，一定要停車再開，右轉前要做好指差確認，左轉也要再三確認才能起步。

從事警務工作已經6年的王尹辰，過往曾是竹科的工程師，現為新竹市警員。王尹辰說，雖他是取締違規最多而獲獎，但取締違規只是行政手段，真正目的是希望每位市民跟用路人能快樂出門、平安回家，他也期許自己能成為一個有溫度的執法人員。

王尹辰表示，他在2023年7月至2024年6月期間，執行交通執法重點工作取締了3138件，開罰共200多萬元，為新竹市單人警務開單最多紀錄，取締違規最多是違停，闖紅燈也很多，因鄰近竹科、陽明交大及清大，許多車輛經過派出所多少都有違規，也是車禍最多的轄區。

由於王尹辰1年內創下取締3138件紀錄，等於平均每月取締261件違規，王尹辰坦言，他時常被違規民眾詛咒「下地獄、生兒子沒屁眼」，但也只能笑笑提醒繳罰單期限後告知用路人可以離開了，盡量不要跟用路人吵架，但遇到有學生和媽媽被取締後會說謝謝，告知下次不會再犯了。

王尹辰也談到，處理車禍最讓他心痛的是，趕到現場後發現受傷民眾幾乎確定活不下來，他會在對方還有意識時，盡量把名字問出來，主要希望能讓家屬趕到醫院見其最後一面，但這也是較困難的部分。今年碰到2至3件類似情況，身上沒有證件，名字也說不清楚，他只能先拍照，之後一戶一戶去打聽尋找家屬，最後順利通知家屬趕往急診室見上最後一面。

交通部今舉辦表揚264個促進與維護交通安全有功的團體或個人。記者胡瑞玲／攝影
交通部今舉辦表揚264個促進與維護交通安全有功的團體或個人。記者胡瑞玲／攝影
交通部今舉辦表揚264個促進與維護交通安全有功的團體或個人。圖／交通部提供
交通部今舉辦表揚264個促進與維護交通安全有功的團體或個人。圖／交通部提供

交通部 新竹

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