世界廁所日 醫師提醒莫忘便便藏健康密碼

蹲廁所時光也能掌握健康密碼！今天世界廁所日，高雄秀傳紀念醫院腸胃內科主治醫師吳亮寬力推「布里斯托便便分類表」，原因是糞便其實是健康重要指標，讓民眾自我檢視糞便顏色和形狀，了解腸胃狀況，改善不良習慣顧健康。

吳亮寬指出，布里斯托便便形狀分類表（Bristol Stool Chart）是一種用來評估消化系統健康狀況的圖表，此分類法將糞便分為7種類型，每種類型反映出腸道的消化速度和水分吸收情況。

若糞便長期呈現堅果狀硬為便秘，造成因素為飲食中缺乏纖維或水分不足、胃腸蠕動差；若糞便呈現糊狀或水狀，可能是由感染、食物不新鮮或腸胃疾病引起胃腸炎或急性腹瀉。

吳亮寬表示，糞便顏色也能反映出腸胃道的情況，某些顏色暗示著潛在問題。褐棕色是健康糞便的標準顏色；黑便除因為攝入黑色食物或飲品，如甘草、藍莓、紅酒，與服用鐵劑或含鉍的藥物，如胃藥，須注意是否有上消化道出血，如消化性潰瘍或食道靜脈曲張。

紅便除食用紅色食物如甜菜、番茄、紅火龍果外，須注意是否有下消化道出血，例如大小腸及直腸病灶、痔瘡；灰白色便則可能是肝臟或膽道問題引發膽道阻塞的徵兆。

吳亮寬說，一些簡單實用的糞便評估工具，可以幫助民眾盡早發現消化問題，從而更好地維護腸胃道健康，此外，建議定期清潔居家廁所環境、注意公廁衛生、養成良好衛生習慣，加上攝取足量的纖維，如蔬菜、水果和全穀類和水分、培養規律運動促進腸道蠕動、適當調整生活壓力，有助於改善腸胃道健康與正常排便。