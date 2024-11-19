桃機4500萬人次今年難達成 明年挑戰疫前水準

疫後航空業復甦成長，桃園機場今年客運量目標4500萬人次，遭質疑恐無法達標，桃園機場公司助理副總余崇立表示，迄今已有3950萬人次，日均11萬人，估年底約4400多萬人次；至於明年有無機會突破4500萬人次？余崇立認為「有希望」，目標拚回疫情前2019年客運量4868萬人次的水準。

桃機副總經理孫宏彬今年8月曾指出，今年一、二航廈1至7月旅運量達2600萬人次，推估今年底上看4500萬，對比2019年4860萬人次，等於恢復疫情前9成；一航1年客容量為1500萬人次、二航2200萬人次、三航（南北廊廳＋西側＋遠端機坪）為2000萬人次。

另外，由於登機門不足，為快速擴充，桃機將在三航設置「衛星廊道」，也就是三航廈主體的延伸（搭地下電車，沒有報到服務，只有停機坪、上下機功能），預估年客容量為2500萬人次，總計達8200萬人次。

余崇立今表示，統計今年至迄今，客運量已達3950萬人次，平均每日客運量為11萬人次，以目前客運量推估，在11月25日前可突破4000萬人次大關，今年底則可達到4400餘萬人次。

余崇立指出，若12月有新的契機刺激觀光旅遊，「有機會達到4500萬人次」；另相較過去有兩岸航線，今年兩岸航線運量尚未能回補，也是運量無法突破的原因之一。

余崇立笑說，若多來幾次像中華隊打進日本這種情況，運量短時間內提升，就應該有機會超過4300萬人次，如果達到4400萬人次，離4500萬人次也不算遠。

由於觀光署原訂今年來台國際客目標為1200萬人次，受到天災影響下修至1000萬人次，但節制10月才達620萬人，交通部長陳世凱坦言，今年實際可落實達到750萬人次，與桃機旅運量目標4500萬人次有落差，質疑今年無法達標。

余崇立指出，運量計算方面，民眾往返日本，出入境各算1次；轉機部分，若從泰國「轉機入」台灣、再由台灣「轉機出」去往北美，也是各算一次，都是2次運量的貢獻。但如果是同一班號，中途進行加油等，是同班號出去只能算一次。

疫情前，桃機轉機客約占10%，因為國籍航空航線上增長，尤其是北美航線的增長，轉機客目前在桃機占比約17至20％，其中，菲律賓最多，其次越南、泰國。

桃機明年客運量目標挑戰恢復到疫前4868萬人次，余崇立說，目前北美、東北亞航線已恢復疫前水準，以東北亞成長最多，東南亞及東北亞旅遊增加也是未來成長動能，加上航空公司持續布建擴展北美航點，可望持續增加轉機客，順帶增加桃機客運量。

至於桃機第3航廈進度，余崇立說明，目前3航廈工程在進度之內，北登機廊廳預計在明年6月前啟用，共8個登機門，將視工程進度逐步開放，未來可增加機場運作效率與提升旅客服務，3航廈主體工程仍預定在2027年下半年啟用。