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全台55鄉鎮無牙醫！ 高雄原鄉民代籲加速優化偏鄉醫療

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員范織欽（左）呼籲推動優化偏鄉醫療計畫，讓醫師定期駐診照顧偏鄉民眾。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議員范織欽（左）呼籲推動優化偏鄉醫療計畫，讓醫師定期駐診照顧偏鄉民眾。記者郭韋綺／翻攝

台灣偏鄉醫療資源不足，牙科首當其衝，高雄有原鄉連一位牙醫師都沒有，衛福部推動牙醫醫療量能計畫，召募具本國學歷且有牙醫師執照者下鄉服務，原住民議員范織欽說，只要專業審認的醫事人才願意到原偏服務，都歡迎。

根據衛福部調查，全台有55 個鄉鎮無牙醫師執業，因此編列24 億元規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期充實在地牙醫醫療量能計畫」，並考慮讓外籍牙醫學生參與。

不料近日卻因波波醫師爭議，國內有牙醫聯盟以別讓偏鄉計畫淪為國外學生回台執醫跳板為由，要求衛福部撤回；不少偏鄉地區民代與民眾對此大感不平，「有何立場反對醫療資源下到偏鄉，竟連偏鄉民眾醫療都要犧牲」。

范織欽說，高雄原民區地理偏遠，長期缺乏駐診牙醫師，當地民眾牙痛只好忍耐，等牙醫不定期上山來，尤其偏鄉老人多面臨牙齒損壞或牙周炎問題，根本無法及時獲得治療，他呼籲政府應繼續推動偏鄉醫療精進計畫，讓牙科醫師定期駐診，照顧偏鄉民眾。

衛福部偏鄉醫療計畫並未強制特定牙醫師參與的規定，將以55個無牙醫鄉鎮為號召，持續召募具本國學歷且有牙醫師執照者下鄉服務。

國際牙醫校友聯合會則表示，本土牙醫也應該承擔偏鄉責任，呼籲率先示範推動計畫落地，而不是只要求退回計畫，犧牲偏鄉地區醫療權。

高雄偏鄉醫療資源缺乏，長輩牙齒無法獲得妥善照顧。記者郭韋綺／翻攝
高雄偏鄉醫療資源缺乏，長輩牙齒無法獲得妥善照顧。記者郭韋綺／翻攝
高雄偏鄉醫療資源缺乏，長輩牙齒無法獲得妥善照顧。記者郭韋綺／翻攝
高雄偏鄉醫療資源缺乏，長輩牙齒無法獲得妥善照顧。記者郭韋綺／翻攝

偏鄉 牙醫 醫師

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