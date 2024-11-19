快訊

羅志祥才警告別犯錯！男偶像「小林柏宏」爆兩度劈腿 女友見性愛片轟噁心

外資買超106億 最受青睞的竟是這兩類股

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

張麗善推國土計畫法補償農地農用 農業部未允諾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國土計畫法明年4月底將上路。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法明年4月底將上路。圖／聯合報系資料照片

雲林縣長張麗善今天向轄區立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄等遞交國土計畫法增修農業權入法的公文書，期望「國土計畫法」增訂符合農業權補償精神相關條文。農業部表示，農業發展地區仍可以做農作，並非所謂的犧牲與損失，會持續和地方積極溝通

農業部表示，對於地方希望增列畫入農業發展地區土地為特別犧牲應予以補償條文一案，當「國土計畫法」全面上路後，農業發展地區仍可以做農作、農業產銷設施相關使用，不會增加管制及犧牲農民權益，並無所謂的特別犧牲或損失。此外，農地作農業使用，除賦稅優惠、三保一金及低利貸款外，農業部正持續精進堆疊式給付等農業施政資源投入。

農業部表示，目前正歸畫推動各項農業施政措施及獎勵，皆是基於農民其耕作模式及品項對於生態環境、糧食安全所做出的貢獻而非補償，將持續與地方政府及各農產業團體溝通，精進各項農業政策方案，引導農業穩健永續發展。

國土計畫法 溝通 農業部

延伸閱讀

與神同遊雲林抽獎日本來回機票 6名幸運得主名單看這裡

雲林防寒防餓雙B計畫將滿2年 已完成95戶防風修繕

颱風天兔逼近 張麗善視察水利工程整備

勞動部公務員疑職場霸凌亡 許宇甄嗆何佩珊三天給交代

相關新聞

全台55鄉鎮無牙醫！ 高雄原鄉民代籲加速優化偏鄉醫療

台灣偏鄉醫療資源不足，牙科首當其衝，高雄有原鄉連一位牙醫師都沒有，衛福部推動牙醫醫療量能計畫，召募具本國學歷且有牙醫師執...

張麗善推國土計畫法補償農地農用 農業部未允諾

雲林縣長張麗善今天向轄區立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄等遞交國土計畫法增修農業權入法的公文書，期望「國土計畫法」增訂符合農業...

國道3號清水服務區疑指引標誌不足 高公局要求廠商強化

國道營業額最高的清水服務區，全面改裝後15日試營運，但新賣場疑因指引標誌不足，出現民眾扛嬰兒車上樓梯。高公局表示，可能人...

朱宗慶打擊樂團「六部曲」 開展音樂劇場新想像

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「六部曲」北高巡演完成，這週末將在台中國家歌劇院演出，無論是無文本的音樂敘事結構或是團員精準又動感...

呂紹嘉攜手德作曲家魏德曼 「以樂會客」解音樂密碼

NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉攜手當代知名作曲家魏德曼，參與客委會與NSO「以樂會客2.0」創作計畫。魏德曼也將在台蹲...

ROG Phone 9系列電競手機3款齊發！正反都能玩遊戲 規格價格亮點一次看

ASUS旗下電競品牌ROG玩家共和國（Republic of Gamers）今（19）日一口氣推出3款全新電競手機ROG Phone 9、ROG Phone 9 Pro和ROG Phone 9 Pro Edition，續當手機界「電量怪獸」，後者兩款差異除了儲存空間及記憶體不同外，ROG Phone 9 Pro Edition多了「空氣動力風扇X Pro」裝置，適合愛打遊戲的玩家使用，聯合新聞網《科技玩家》帶你來看看ROG Phone 9系列13項亮點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。