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波蘭鋼琴家齊瑪曼訪台 隨身攜琴組裝親調最佳音色

中央社／ 台北19日電
波蘭鋼琴家齊瑪曼將來台舉行獨奏會。圖／衛武營提供
波蘭鋼琴家齊瑪曼將來台舉行獨奏會。圖／衛武營提供

波蘭鋼琴家齊瑪曼將來台舉行獨奏會，帶來蕭邦、德布西以及齊瑪諾夫斯基的樂作。他也循往例將帶上自己的鋼琴，組裝鍵盤和擊弦裝置，為台灣樂迷親調最佳音色。

克里斯提安．齊瑪曼（Krystian Zimerman）出生於波蘭，18歲時拿到第9屆蕭邦國際鋼琴大賽金牌，從此聲名鵲起，至今已是世界公認最傑出的鋼琴家。樂迷對他的印象是「追求完美」，對於自己彈奏的每一個音都精雕細琢，一絲不苟。

根據國家兩廳院發布的新聞資料，齊瑪曼對於「完美」的堅持，也反映在他所演奏的樂器上。齊瑪曼曾表示，鋼琴就是精密的儀器，會隨著演出場地的溫度、氣壓與濕度改變，其音色也會有微小差異。

為了在每場演出中都能彈奏出自己理想中的聲音，齊瑪曼在年輕時就鑽研了組裝鋼琴的技能，並且會根據不同作曲家和不同樂派的作品，組裝不同鍵盤進行詮釋。從此，這份匠人精神伴隨著齊瑪曼前往各地演出，並成為他展現音樂意圖不可或缺的一部分。

也因為對鋼琴音色的執著，儘管齊瑪曼演出邀約不斷，近年卻鮮少發行錄音專輯。他深信「藝術的最終成果，是在音樂廳裡實現」，只有聆聽現場演出，才能體會音樂融入環境音場的設計，反映琴家當下心境的情感投入。

齊瑪曼將於11月20日及21日在國家音樂廳舉辦兩場鋼琴獨奏會，兩天曲目相同，蕭邦「夜曲」與「第二號鋼琴奏鳴曲」是齊瑪曼強項，遊刃有餘；德布西的「版畫」是確立法國印象派鋼琴語法的作品之一，曲中帶有中國、爪哇和阿拉伯等異國元素，展現齊瑪曼心中的「版畫」。

壓軸作曲家齊瑪諾夫斯基也來自波蘭，齊瑪曼就曾灌錄一系列齊瑪諾夫斯基的作品，這次也將演出齊瑪諾夫斯基的「波蘭民謠主題變奏曲」作為獨奏會的壓軸曲目，希望讓樂迷更認識這名波蘭國寶作曲家。

波蘭 鋼琴 音樂

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