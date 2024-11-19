東北季風加華南水氣影響 20日北台灣整天溼涼
中央氣象署預報，明天持續受東北季風影響，加上華南水氣東移，各地雲量仍偏多，北台灣整天溼涼，中南部較舒適。
氣象署今天表示，明天中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間較長，有局部大雨的機率，南部山區也可能有零星飄雨。
溫度方面，氣象署預測，北台灣整天濕涼，氣溫攝氏19到23度，其他地區早晚也偏涼，低溫約19到22度，白天高溫花東約25、26度，中南部地區則可以達27、28度，感受上較舒適，馬祖整天溫度變化不大，17度左右，金門17至20度，澎湖21至23度。
不過，氣象署預測，明天東北風仍偏強，恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區有8至9級強陣風，桃園、新竹地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高可達1.5到3公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言