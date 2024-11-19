朱宗慶打擊樂團「六部曲」 開展音樂劇場新想像

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「六部曲」北高巡演完成，這週末將在台中國家歌劇院演出，無論是無文本的音樂敘事結構或是團員精準又動感的擊鼓強棒，都開展樂界對音樂劇場的新想像。

根據朱宗慶打擊樂團的新聞資料，「六部曲」是樂團推出的第3部擊樂劇場作品，從過去的「木蘭」到「泥巴」，「六部曲」雖然沒有文本，但以6首風格迥異的樂曲突破大家對擊樂劇場演出形式的想像，讓純音樂的演出透過舞台、燈光、戲劇及舞蹈結合，有了讓樂迷驚豔的演出。

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶表示，10月在台北、11月在高雄的演出，擊樂劇場「六部曲」都碰到颱風考驗，但團員上下齊心協力，最終克服諸多挑戰。有台北場因颱風被取消演出場次的觀眾特地到高雄衛武營購票進場，也看出這部作品的獨特魅力。

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「六部曲」將在11月23日及24日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。