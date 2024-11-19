呂紹嘉攜手德作曲家魏德曼 「以樂會客」解音樂密碼

NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉攜手當代知名作曲家魏德曼，參與客委會與NSO「以樂會客2.0」創作計畫。魏德曼也將在台蹲點2週舉行音樂會及工作坊，為年輕作曲家解音樂密碼。

呂紹嘉今天在記者會上表示，德國作曲家魏德曼（Jörg Widmann）可說是「當代莫札特」，「魏德曼曾經擔任NSO駐團作曲家，合作至今，他與樂團建立了非常深厚的情感，也願意來台分享自己的創作過程。我覺得台灣現在的年輕作曲家太幸運，可以跟國際上最好的音樂家一起合作。」

魏德曼曾受邀擔任包括琉森音樂節、薩爾茲堡音樂節、柏林愛樂等駐團與駐節藝術家，以及漢堡易北愛樂廳的開季駐點藝術家。他也是萊比錫布商大廈管絃樂團史上第一位「布商大廈作曲家」，作品經常由維也納愛樂、柏林愛樂、紐約愛樂、巴黎管弦樂團、BBC交響樂團等各大樂團首演。

魏德曼說，雖然在世界各地有很多演出，「但NSO在我心中是很重要的音樂家人。」魏德曼表示，就像作曲家馬勒曾說，「傳統不會是灰燼，而是點燃下一代的星火。一般樂迷或許會認為當代音樂和大家認知的古典樂距離遙遠，其實只要從當代眼光尋找，就會從新的連結感受到古典與當代之間的相似性與親密性。」

魏德曼表示，這次他親自指揮NSO「活力洋溢」音樂會，主題圍繞「舞蹈」，他放了貝多芬「第七號交響曲」，開場是他為10種銅管樂器而作的號角音樂，緊接著序曲「活力洋溢」，要向貝多芬「第七號交響曲」致敬，「不熟悉這首交響曲的樂迷會聽得很過癮，如果熟悉這首交響曲的樂迷會聽得更快樂。」

支持NSO創作計畫的客委會主委古秀妃表示，感謝優秀的作曲家們為客家文化帶來豐富的創作，「客家在台灣是老的文化，希望透過大家的專業為傳統賦予新生，讓更多人透過音樂再次認識台灣與客家文化。」

「以樂會客2.0」由呂紹嘉擔任總顧問，5位作曲家包括陳可嘉、林京美、顏名秀、李元貞與王怡雯將受邀委託創作，並為年輕作曲家舉行工作坊。年輕作曲家的新創作品將由國內外專業作曲家評選後，擇期在NSO樂季首演。

魏德曼指揮NSO國家交響樂團「活力洋溢」音樂會將於11月23日台北國家音廳舉行；「世代交鋒」音樂會將於11月30日在台北國家音樂廳，12月1日在苗北藝文中心舉行，這場音樂會將攜手玻璃琴演奏家克里斯塔．勛菲爾丁格（Christa Schönfeldinger）訪台，帶來難得一見的玻璃琴樂音。