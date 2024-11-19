薑黃粉含蘇丹紅 高市衛生局將進口商移送法辦

高市1間貿易公司進口含有蘇丹紅色素薑黃粉，全案已移送檢調。高雄市衛生局表示，業者販售檢出蘇丹色素產品並涉及效期標示不實，可處7年以下徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

桃園市抽驗全聯福利中心販售的健康樂活生醫公司的生機薑黃粉（有效日期：2026/06/18）檢出蘇丹色素1號，及台北市抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026/06/07）、「嚴選印度薑黃粉」（有效日期：2026/7/10）檢出蘇丹色素1號和4號。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，接獲通知即啟動調查，經查，其中3250公斤出貨給健康樂活生醫股份有限公司；45公斤出貨給樸仕生技股份有限公司。

衛生局持續查該批產品是由高市德和貿易公司在今年7月16日自印度進口1萬公斤薑黃粉，截至目前共售出5714公斤，其中4170公斤分別販售至新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、苗栗縣、台北市、台南市等7縣市。此外，有1544公斤出售給高市3家業者及散客。

庫存4225公斤完整包裝（169袋/每袋25公斤）及11公斤散裝合計4236公斤、損耗50公斤，已封存並命業者立即下架回收。

衛生局指出，業者販售檢出蘇丹色素1號、4號薑黃粉產品並涉及有效日期標示不實，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款、第10款規定，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。

衛生局強調，含有蘇丹色素產品依法沒入銷毀，另涉及有效日期標示不實將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項暨同法45條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，全案已移送司法偵辦。