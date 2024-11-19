偏頭痛嚴重影響日常生活 中榮中西醫洪治有好效果

25歲的張小姐受慢性偏頭痛困擾，白天無法工作，晚上難以入睡，嚴重影響生活品質。42歲的劉小姐大學時期偶發頭痛吃止痛藥抑制，卻逐漸演變成嚴重偏頭痛，且伴隨噁心症狀。台中榮總醫院神經內科和傳統醫學部合併治療下，有效減少頭痛頻率和疼痛程度，協助患者恢復正常生活。

台灣頭痛學會統計，全台約有200萬人飽受偏頭痛困擾，盛行率高達9.1%，其中女性患者盛行率是男性的3倍。若未及時治療，可能演變為每月發作超過15天的慢性偏頭痛，且治療更困難，成為青中壯年失能的重要原因之一。

針對頑固性偏頭痛患者，台中榮總偏頭痛治療團隊給予口服藥物及雷射針灸共同治療後，發現8成患者症狀獲得改善，且經過一個月8次的雷射針灸療程後，效果持續至第3個月達高峰，平均每月可降低7日發病天數，疼痛程度和緩，1/6患者在完成療程後10個月以來未再復發。相關成果已刊登在「BMC」 期刊。

神經內科醫師王其聖說，慢性偏頭痛治療方式多元，主要以藥物為主，過去研究也發現注射肉毒桿菌或抑鈣基因相關胜肽新藥、傳統針灸等方式能幫助患者改善症狀。但是肉毒桿菌、抑鈣基因相關胜肽新藥健保給付有所限制，且尚有部分患者治療效果有限，而傳統針灸則讓易暈針，讓害怕針扎的患者卻步，現在透過口服藥物搭配雷射針灸，提供患者中西醫共治的新選擇。

傳統醫學部醫師吳奐昀說，雷射針灸和傳統針灸的中醫治療原理相同，只是傳統針灸採用針刺方式，雷射針灸則以低能量雷射照射穴位。在治療偏頭痛時，部分重要穴位如眉毛前的「攢竹穴」、眉間的「印堂穴」和太陽穴等都位於臉部，採用傳統針灸施針，患者可能會感到擔憂。相較之下，雷射針灸是非侵入性療法，患者較易接受。