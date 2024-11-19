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幼兒專責醫師媒合平台12月上線 目標涵蓋達8成

中央社／ 台北19日電

生少更要顧好，衛福部今天宣布，「幼兒專責醫師媒合平台」將於12月上線，希望幼兒專責醫師涵蓋率能達8成以上；未來4年將挹注新台幣135億元支持第2期優化兒童醫療照護計畫。

讓每個寶寶健康長大，衛生福利部從民國109年起試辦「幼兒專責醫師制度計畫」，從寶寶出生到3歲期間，家長可以從參與計畫的基層醫療院所中選擇，由專責醫師擔任寶寶的醫療管家，家長在無須額外負擔費用下，替寶寶量身打造個人健康化管理。

幼兒專責醫師制度計畫去年擴大至全國22縣市，目前涵蓋率已達5成，今天舉辦「113年優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，衛福部次長林靜儀致詞指出，行政院已核定投入135億元，支持第2期計畫（114年至117年），將強化幼兒專責醫師制度、重點醫院分級照護、重難罕症醫療及人才培育等策略，打造更具韌性的兒童健康照護網絡。

林靜儀也宣布，幼兒專責醫師媒合平台將在今年12月2日上線，除了方便家長提早規劃寶寶照護，不管搬家或有其他理由想更換專責醫師，都可以輕鬆上線申請，選擇鄰近且方便就醫的專責醫師，希望幼兒專責醫師涵蓋率能達8成以上。

國家衛生研究院長司徒惠康表示，幼兒專責醫師目標是3歲以下的發展黃金期幼兒，都有分配到1名專責醫師，目前已經有1149家診所、2446名幼兒專責醫師參與，要提供孩子連續性、全方位的整合性初級照護。

國衛院優化兒童醫療照顧計畫協調管理中心醫師陳美惠簡報說明計畫成果，在「周產期照護」提供高危險妊娠與產前轉診服務方面，已累計轉接1084次；「全齡兒童重症轉運團隊」服務覆蓋全台90%縣市，由8家核心醫院提供12項兒童重難罕症疾病照護，成為診治後盾。

此外，衛福部表示，在醫療資源與人才培訓上雙管齊下，今年5月起實施的兒科住院醫師、研修醫師留任獎勵計畫，截至9月底止計獎勵344名留任兒科的醫師。

衛福部 醫師

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