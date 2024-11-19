明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

未來1周北台灣持續濕涼，中央氣象署預報員趙紘表示，周五前各地都有降雨機會，明後2天受到東北季風影響，加上華南水氣東移，水氣增加，連帶氣溫降低，北部、東半部需注意局部大雨，低溫19度；下周二另一波東北季風南下，實際影響時間預估落在下周四、下周五，至於是否會低於14度成首個冷氣團還需觀察。

趙紘說明，明天至周六（23日）受到東北季風影響，北部、東半部降雨時間比其他地區較長。明後2天（20、21日）除了東北季風影響，加上華南水氣東移，東部以北、東半部地區降雨持續，南部山區有零星短暫雨，中南部多雲到晴。

周四（21日）華南水氣減少，北部、東半部降雨持續，尤其基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有局部大雨，中南部降雨趨緩，中南部山區剩零星短暫雨；周五、周六（22、23日）東北季風遠離，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部山區零星短暫雨。

周日至下周一（24、25日）環境風場偏東風，溫度回升，雨區僅剩基隆北海岸、大台北東側、東半部有降雨情況，其他地區多雲到晴；下周二（26日）另一波東北季風南下，強度會比這波來得更強，北部、東半部又開始降雨。

趙紘說，未來1周天氣，北台灣持續濕涼，要到周日（24日）才會轉好，中南部則在周五（22日）就變成多雲到晴的天氣。

溫度部分，趙紘表示，周六（23日）前，受到東北風影響，北部、東半部整天溫度約19、20度，中南部清晨低溫約20、21度，中部白天高溫約25度，南部高溫可達26、27度。

趙紘指出，下周二（26日）更強一波東北季風來襲，但還在南下過程，實際影響時間會落在下周四、下周五（28、29日），屆時溫度將低於17度，但是否會跌至14度達到冷氣團的程度，氣象署還要再持續觀察。