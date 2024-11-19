快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明後2天受到東北季風影響，加上華南水氣東移，水氣增加，連帶氣溫降低，北部、東半部需注意局部大雨，低溫19度。聯合報系資料照
明後2天受到東北季風影響，加上華南水氣東移，水氣增加，連帶氣溫降低，北部、東半部需注意局部大雨，低溫19度。聯合報系資料照

未來1周北台灣持續濕涼，中央氣象署預報員趙紘表示，周五前各地都有降雨機會，明後2天受到東北季風影響，加上華南水氣東移，水氣增加，連帶氣溫降低，北部、東半部需注意局部大雨，低溫19度；下周二另一波東北季風南下，實際影響時間預估落在下周四、下周五，至於是否會低於14度成首個冷氣團還需觀察。

趙紘說明，明天至周六（23日）受到東北季風影響，北部、東半部降雨時間比其他地區較長。明後2天（20、21日）除了東北季風影響，加上華南水氣東移，東部以北、東半部地區降雨持續，南部山區有零星短暫雨，中南部多雲到晴。

周四（21日）華南水氣減少，北部、東半部降雨持續，尤其基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有局部大雨，中南部降雨趨緩，中南部山區剩零星短暫雨；周五、周六（22、23日）東北季風遠離，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部山區零星短暫雨。

周日至下周一（24、25日）環境風場偏東風，溫度回升，雨區僅剩基隆北海岸、大台北東側、東半部有降雨情況，其他地區多雲到晴；下周二（26日）另一波東北季風南下，強度會比這波來得更強，北部、東半部又開始降雨。

趙紘說，未來1周天氣，北台灣持續濕涼，要到周日（24日）才會轉好，中南部則在周五（22日）就變成多雲到晴的天氣。

溫度部分，趙紘表示，周六（23日）前，受到東北風影響，北部、東半部整天溫度約19、20度，中南部清晨低溫約20、21度，中部白天高溫約25度，南部高溫可達26、27度。

趙紘指出，下周二（26日）更強一波東北季風來襲，但還在南下過程，實際影響時間會落在下周四、下周五（28、29日），屆時溫度將低於17度，但是否會跌至14度達到冷氣團的程度，氣象署還要再持續觀察。

低溫 冷氣團 東北季風 氣溫 氣象署

延伸閱讀

要冷了？賈新興：東亞冬季風指標顯示 11月下旬至12月有偏強趨勢

今晨16.1度！下周東北季風更強 吳聖宇：低溫挑戰15度以下

東北季風+颱風外圍雲系 今濕涼低溫18度、3地防大雨

27日入秋最強冷空氣來了！氣象署：是否冷氣團仍需觀察

相關新聞

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

未來1周北台灣持續濕涼，中央氣象署預報員趙紘表示，周五前各地都有降雨機會，明後2天受到東北季風影響，加上華南水氣東移，水...

松花皮蛋打開有蛆 屏東縣衛生局到工廠查核未發現異常

宜蘭縣一名民眾昨到全聯羅東光榮店購買1盒松花皮蛋，回家聞到異味，打開後竟有「好幾隻蛆彈飛出來」。宜蘭縣衛生局今上午到店稽...

未來年增千萬人因抗藥性亡 產官學界聯推教材扎根教育

若不積極應對抗藥性問題，全球未來每年將有1000萬人感染超級細菌死亡。行政院對此將投入19億元經費，啟動「國家級防疫一體...

麥當勞連7年漲價鄉民哀鴻遍野 網友揪不滿關鍵「漲價不是問題」

現在物價不斷上漲，不只速食店必勝客漲價，麥當勞也在昨（18）日宣布「自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格」，公告曝光後，引來網友哀號...

家長團體盼禁紙菸 董氏：先禁加熱菸！

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針對近日有家長團體呼籲全面禁售紙菸，董氏基金會林清麗19日受訪時表示，全球沒有國家全面禁止紙菸，應該「以價制量」，提高菸稅或菸捐，以便減少各年齡層吸菸比例；另外她強調，新

迴響／「要在中華民國有明確組織」南方澳外籍漁工籌組工會

宜蘭南方澳大橋案過去5年，6名外籍漁工喪生，移工群體仍持續綻放旺盛活力。今年初，一群以印尼籍為主的移工，籌組「宜蘭縣漁工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。