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台南推3D歷史體驗電腦遊戲 還原400年前市鎮

中央社／ 台南19日電

台南市文化資產管理處委製3D歷史體驗電腦遊戲「鯤島行者」今天正式上線，同名沉浸式劇場也在隆田文化資產教育園區北倉亮相，讓玩家體驗400年前的安平市集等歷史現場。

台南市長黃偉哲今天在隆田文化資產教育園區舉辦的上線記者會致詞表示，中國製作的歷史遊戲「黑悟空」，雖然投入製作經費龐大，但也創造極大收益，可見科技與歷史融入結合是未來值得思考發展方向。

黃偉哲指出，台南400年來擁有不少歷史古蹟，除了復原修復活化使用，民眾也可以從建築物斷垣殘壁，陶瓷碗筷等文物，回味想像先民生活，期盼透過沉浸式遊戲或劇場，讓玩家能身歷其境重回400年前的安平市集、西拉雅族或麻豆社等歷史現場。

台南市政府文化局長謝仕淵指出，「鯤島行者」是一個嘗試，以1比1的空間尺度再現400年前大員市鎮，向大眾展示台南文化歷史具有成為一部內容豐富遊戲大作的可能，這次成果符合文化部「再造歷史現場」概念，未來希望能進一步將這些建模成果落地到真正歷史現場「安平老街」一帶。

台南市文化局提供資料指出，這次成果是由文化部「再造歷史現場」計畫支持，透過科技手法，讓過去豐富調查成果與近期新出土研究資料，得以藉著充滿趣味的電玩體驗，讓民眾跟著主角穿梭在虛擬世界重現400年前大員市鎮。

文化局指出，玩家進入遊戲後，將扮演17世紀身處大員市鎮密探，透過和市鎮人群互動，揭開遊戲故事背後謎團。

文化局 文化資產

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