未來年增千萬人因抗藥性亡 產官學界聯推教材扎根教育

若不積極應對抗藥性問題，全球未來每年將有1000萬人感染超級細菌死亡。行政院對此將投入19億元經費，啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，期盼降低抗生素使用量。

調查指出，只有6%受訪者在學校學到相關知識，有鑑於此，產官學界今天攜手推出台灣首份抗生素衛教教材「抗生素大作戰適當使用抗生素秘笈」，下一步將與衛福部、教育部討論，預計最快12月推廣至各中學，於新學期進行試教作業。

台灣感染管制學會理事長王復德表示，抗生素抗藥性問題已成全人類健康的重大隱憂，每年導致約500萬人死亡，若抗藥性問題持續，預計到了2035年，全球人口平均壽命將縮短1.8年，而至2050年，全球每3秒將會有一人、每年1000萬人會因為感染抗藥性細菌死亡，甚至高於癌症死亡人數。

王復德說，若在台灣，2050年每年有3.3萬人因此死亡，相當於每5名死者，就有1人是因為抗生素抗藥性身故，經濟損失恐達新台幣3000億元，可以說是沉默的疫情。

王復德說，近年來臨床觀察到抗生素抗藥性細菌比例逐年升高趨勢，以台灣加護病房中最常見的屎腸球菌為例，從2007年到2024年，抗生素抗藥性比例上成長了1.88倍、第二常見的肺炎克雷伯氏菌抗藥性比例，在此期間甚至成長了10倍，導致臨床治療困難，經常需要用到後線的抗生素治療。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，抗生素能阻止細菌增長或直接殺死細菌，廣泛應用於各類醫療場域的嚴重細菌性感染疾病，小至呼吸道感染、嚴重至肺炎或敗血症等，都可能涉及抗生素治療，其中卻有過度使用抗生素的情況，包括不當用藥、劑量不足、服務療程不足、服藥時間間隔不當、重複用藥，導致細菌對抗生素產生耐受性而無法被殺死，形成所謂的抗藥性，最快1小時內就可以轉移給其他細菌。

張峰義說，醫界和民眾對抗生素使用的錯誤迷思，包括「抗生素是萬靈丹，可以治療所有感染」、「只有使用過抗生素的人，才會受抗藥性細菌影響」等，然而抗生素主要用於治療細菌感染，對於病毒性感染無效，並非所有發炎都可以使用抗生素治療。

張峰義指出，服用不必要的抗生素可能會破壞身體內的正常菌叢，特別是會影響腸道內的菌叢生態，影響營養吸收，甚至讓免疫力愈來愈差，臨床上也常見患者在服用抗生素後，感覺到症狀稍有改善，便停止服用，未完成療程，反而讓殘存的細菌繼續繁殖，增加抗藥性產生的風險。

張峰義表示，抗藥性細菌的傳播涉及人類健康、動植物生長、食品安全及環境等多層面，是全球公共衛生的重要議題，即使沒有使用過抗生素，仍可能受到抗藥性細菌感染。

台灣兒童感染醫學會理事長邱正洵指出「有生物的地方就有細菌，有細菌的地方就有抗藥性」，因此強調「預防勝於治療」，民眾平時就要透過保持雙手清潔、注意感染的跡象及其併發症、僅在醫師診斷需要時，才服用抗生素、根據國公衛政策接種疫苗，以降低病菌導致的感染發生。

一份針對消費大眾的抗生素抗藥性網路調查發現，多數民眾對抗生素並不是完全陌生，也對正確使用原則有一些了解，但問到是透過何種管道學習抗生素抗藥性相關的知識，只有6%的受訪者表示是在學校學到，凸顯教育紮根的迫切性。

邱正洵說，抗生素是用來治療細菌感染，並不是消炎藥或是退燒藥，民眾一定要遵守抗生素使用「四不一要」原則，以及透過「診間三問」詢問醫師，以減少抗生素抗藥性風險產生。

四不一要：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素

診間三問：「需不需要？」這次的症狀與診斷需不需要使用抗生素治療？「小心什麼？」本次服用抗生素該注意什麼？「吃多久？」處方中的抗生素應該服用幾天？