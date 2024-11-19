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「甘單市集」在六龜 故事與好物串起森林狂想曲

中央社／ 高雄19日電

一年一度「甘單市集」24日將在高雄六龜區舉行，市集以「森林狂想曲」為主題，規劃林業老照片展、伐木工具展並集結數十個攤商，帶給民眾美學、知性與味覺等多重享受。

林業及自然保育署屏東分署指出，甘單市集是由林保署屏東分署輔導的社區林業計畫成果之一，主辦社區為荖濃溪環境藝術促進會，長期深耕林業文化、田野調查、發展食農教育與生態旅遊，民國112年曾獲評為社區林業績優社區。

屏東分署表示，今年促進會以「森林狂想曲」為主題，利用社區林業計畫規劃市集，讓參與者品嚐林下經濟森林蜜、在樹下喝山茶等好滋味，並展出早期六龜山林中伐木重要運輸工具「木馬」與林業老照片展、雙眼機械相機展，讓時光彷彿回到日治時期的六龜，另規劃手洗愛玉、蜂蠟布製作及木工鳥笛製作等體驗活動。

屏東分署今天發布新聞稿指出，市集中將販售限量「六龜山的故事」繪本集，書中內容讓民眾能深入了解六龜山城、六龜警備線及林業故事。歡迎民眾屆時走訪六龜，到台27線13.5公里處參與市集，體驗農村社區風貌與山村美食。

六龜 屏東

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