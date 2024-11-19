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家長團體盼禁紙菸 董氏：先禁加熱菸！

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針對近日有家長團體呼籲全面禁售紙菸，董氏基金會林清麗19日受訪時表示，全球沒有國家全面禁止紙菸，應該「以價制量」，提高菸稅或菸捐，以便減少各年齡層吸菸比例；另外她強調，新興菸品對青少年的毒害不比紙菸低，國際也允許各國禁止加熱菸與電子菸，政府應該立法禁止，若加熱菸禁不了，也要嚴格查驗。

禁售紙菸一勞永逸？

戒菸團體對於二手菸味近日發布一項數據顯示，民眾日常經歷二手菸味困擾的比例高達68.5%，且超過六成的民眾認為，無法解決此困擾。參與民調發布的民眾黨立委黃珊珊建議，台灣可用調高菸稅來降低吸菸比例；但新北市家長志工教育成長協會前理事長何若萍表示，既然要杜絕生活煙味，政府應宣示全面禁售紙菸，不必拐彎抹角。

何若萍批評說，二手菸產生的生活煙味讓人受不了，就代表政府的以價制量政策無法有效改善，全面禁售紙菸可以一勞永逸。對此，董氏基金會菸害防治組主任林清麗受訪時表示，全面禁售紙菸是不切實際的作法，全球其他國家沒有這樣做，世界衛生組織WHO也沒有這樣規定。

菸捐還有調漲空間

「青少年現在已經沒怎麼抽紙菸了！」她強調，以價制量才是最好的做法，根據WHO的研究顯示，若菸稅能佔菸售價的75%，是目前效果最好的菸害防治政策，也符合《菸草控制框架公約》的規範。

「香港的吸菸率過去與台灣差不多（14%），現在已領先5%（9.1%）！」林清麗表示，香港在今年2月28日增加新的菸稅、每包16港幣，讓香港的平均菸價來到每包104港幣，其中的菸稅佔比66港幣；台灣則是平均菸價104元新台幣，但菸捐只有51.8元，佔比約56%，還有約20%的空間可以調漲。

禁不了要更嚴格管制

但她坦言，政府因為受到菸商與美國的壓力，很難繼續調漲菸捐與菸稅。林清麗提醒，WHO允許各國禁止加熱菸與電子菸，台灣很可惜加熱菸依然開放，若無法禁止加熱菸，就要更嚴格的管制。

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加熱菸 菸稅 調漲

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