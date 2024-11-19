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七旬老婦突然吸不到空氣 緊急手術切除巨大甲狀腺腫瘤
74歲黃姓老婦在家中突然呼吸急促、感覺吸不到空氣，到醫院急診，經醫師安排胸部X光及電腦斷層檢查後，發現一個將近15公分的巨大甲狀腺腫瘤直接壓迫到氣管，造成呼吸道阻塞，安排緊急手術切除腫瘤，術後3天順利拔除呼吸管，恢復良好。
大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，甲狀腺疾病常見的有慢性甲狀腺炎、甲狀腺腫瘤、甲狀腺機能亢進，女性發生的機率較男性高。其中，甲狀腺腫瘤可分為良性和惡性，良性腫瘤為甲狀腺結節，惡性腫瘤則為甲狀腺癌，目前甲狀腺腫瘤形成原因不明，但抽菸、輻射線曝露、遺傳等都是可能的原因。
他指出，甲狀腺腫瘤唯一的症狀就是頸部上的腫瘤，雖然良性腫瘤大部分以藥物或觀察追蹤為主，但如果出現腫瘤過大造成氣管壓迫，或是有癌症病變的狀況，會建議採取手術治療。過去傳統手術傷口大、失血量多，常讓病人望之卻步；現在微創手術傷口小，僅約1至2公分，且手術時間短、失血量少，大幅改善病人術後狀況。
馮啟彥說，個案雖然腫瘤過大無法以微創手術進行，但仍能以僅3至4公分的手術傷口，將腫瘤切除取出，讓病人順利恢復。
他提醒，甲狀腺腫瘤腫大到一定程度會造成氣管壓迫，或產生癌症病變，因此如果發現頸部腫塊快速生長，一定要盡快就醫，才能降低威脅生命的風險。
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