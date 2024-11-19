桃機旅客估年底可達4400萬人次 約疫情前9成
桃園國際機場公司今天表示，預估到今年底桃園國際機場旅客量可達4400萬人次，約為COVID-19疫情前、2019年的9成，明年可望百分之百恢復疫情前水準。
桃機公司今天在例行記者會，說明今年至今旅客量恢復情形，到今天已達3950萬人次，25日前可超過4000萬人次，估計年底達4400萬人次，約2019年（疫情前）的90%。
桃機公司說，目前除兩岸航線仍未恢復外，北美、東北亞航線的旅客，甚至超越疫情前，看好航空公司持續拓展航點，明年桃機旅客量將會恢復到疫情前水準。
另外，桃機公司說，疫情前桃機的轉機旅客量大約只占總旅客量10%，疫後大幅成長，今年1到10月，轉機旅客占比都可達15%到17%，主要是北美往返東南亞間，東南亞轉機旅客前3名是菲律賓、越南及泰國。
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