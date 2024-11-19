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30萬訂高級餐廳和紅酒？衛福部喊「是詐騙」已報警

中央社／ 台北19日電

年終尾牙季將至，衛福部近日接到數家餐廳來電確認訂餐，最高金額達30萬元，還要求紅酒等高檔禮盒，驚覺遭冒名詐騙。衛福部今天表示，已報警處理，籲各大飯店及餐館多加查證。

衛生福利部公共關係室發布新聞稿指出，近來有不明人士持變造名片，以「衛生福利部公共關係處」名義，向各大知名飯店（餐廳）訂位用餐，並額外訂購高價禮物，更要求飯店向衛福部收款。

衛福部公關室主任李瑋聆接受媒體電訪說明，光是昨天就接到台北、台中至少3家業者詢問訂位用餐，從五星級飯店到高級日本料理都有，其中最誇張的訂位18人，且要求紅酒、橄欖油禮盒等，最高金額要價新台幣30多萬元，進一步瞭解，對方使用「衛生福利部公共關係處」字樣的名片，並謊稱自己是「陳主任」。

李瑋聆強調，此舉不僅觸犯偽造文書罪，也已構成刑法第339條第1項詐欺取財罪，目前衛福部尚無法確認冒用機關名稱的對方身分為何，已先逕行前往至台北市中正第一分局派出所報案，未來將配合檢警調查，遏止不法情事蔓延。

衛福部強調，公務機關進行各項採購行為，均依相關行政作業辦理採購，並向民眾提醒飯店業者，如若接獲類似訂購訊息，請再度向該訂購單位確認，以免蒙受無端損失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衛福部 飯店

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