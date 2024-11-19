長榮航空攜手泰國觀光局 明年1月台北飛曼谷每周增4班

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空今與泰國觀光局曼谷共同簽署合作意向書，未來4年將手更進一步推廣泰國觀光，帶動當地旅遊產業發展。圖／長榮航空提供
長榮航空今與泰國觀光局曼谷共同簽署合作意向書，未來4年將手更進一步推廣泰國觀光，帶動當地旅遊產業發展。圖／長榮航空提供

泰國為國人出國旅遊熱門選項之一，長榮航空今與泰國觀光局曼谷共同簽署合作意向書，未來4年將手更進一步推廣泰國觀光，帶動當地旅遊產業發展。長榮航空目前提供台北至曼谷每周28航班，為呼應赴泰旅遊需求，台北至曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間，增為每周32班。

長榮航空副總經理廖至維表示，長榮航空和泰國觀光局自2017開啟夥伴關係，並於去年簽署合作意向書，很榮幸能夠持續與泰國觀光局合作。透過雙方的行銷合作、媒體邀訪行程以及專屬旅遊方案 ，吸引更多旅客搭乘長榮航空，前往體驗泰國的自然景觀及文化魅力。

長榮航空表示，與泰國觀光局簽訂的合作意向書，著眼於全球市場的推廣，將有效結合雙方的旅遊資源優勢，安排媒體、網紅及旅行業者親赴泰國，深入了解並推廣當地特色。

此外，長榮航空將與旅行社合作推出專屬旅遊優惠，吸引更多旅客造訪泰國，未來，雙方也將在全球各大市場的旅遊展覽中進行聯合參展，藉此提升泰國的國際能見度。

長榮航空目前提供台北-曼谷每周28班航班，以及台北-清邁每周7班的飛航服務。為呼應赴泰旅遊的強大需求，長榮航空表示，台北-曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間，增為每周32班。

曼谷 泰國 長榮

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