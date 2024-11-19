腸病毒疫情達高峰 門急診就診破2.2萬人次

疾管署今天表示，上週腸病毒門急診就診破2.2萬人次，為10年同期最高，單週停班課數329班則高於過去4年同週。發言人羅一鈞說，目前疫情已到最高點，預估高原期維持至11月底。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報指出，監測資料顯示，11月10日至16日腸病毒門急診就診計2萬2313人次，較前一週上升4.8%，為10年同期最高。

郭宏偉指出，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型，其他克沙奇A型及腸病毒D68型等亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇B4型各1例，其中5例為未滿1歲幼童。

關於腸病毒疫情，羅一鈞表示，目前已到最高點，單週就診破2.2萬人次，與先前預估差不多，且從最近2週就診人次來看，上升趨勢已有下降狀況，有可能下週開始就診人次就會持平或反轉，不過仍要觀察疫情變化。

羅一鈞指出，停班課10月27日至11月2日共329班，高於過去4年同週，包含幼兒園250班、國小35班、托嬰中心等其他機構44班，比前一週共347班下降；但預估高原期仍會持續到11月底，呼籲注意小朋友洗手和重症前兆。

疾管署提醒，時序入冬，天氣轉冷，可能影響孩童落實肥皂洗手的意願，提醒家長及教托育人員協助教導孩童正確洗手，降低腸病毒傳播風險。

疾管署表示，腸病毒傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，最有效的預防方法為使用肥皂或洗手乳勤洗手，並維持良好衛生習慣。