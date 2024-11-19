北醫深耕智慧醫療 導入英華達「思邁智慧輸液系統」

台北醫學大學深耕智慧醫療，所屬醫療體系全面導入英華達公司的「思邁智慧輸液系統」，成為全台首家全體系導入「醫囑連線型給藥」智慧幫浦的醫療體系。北醫大董事長陳瑞杰表示，北醫醫療體系HIS 3.0資訊在今年已完成三院一體，並全面導入生成式AI，將成為醫院的工作日常。

北醫醫療體系包括台北醫學大學附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院及新國民醫院等4家醫院，共計導入1080台智慧輸液幫浦，透過系統連線進行監控，確保病人輸液安全，更大幅降低護理師因處理輸液不順暢而在病床與護理站奔波的工作負荷。

北醫大校長吳麥斯表示，北醫體系強調「One Campus」整合，這次與英業達公司合作，將醫院資訊系統全面導入「思邁智慧輸液系統」，利用先進的數位技術、物聯網及自動化系統優化醫療照護環境，具體實踐智慧病房的特色。包括提升病人的安全性與舒適度，同時減輕醫療人員的負擔，邁向高效、精準的醫療照護。

英華達醫療電子事業副總經理曾慶安指出，思邁智慧輸液系統包括由英華達自主研發製造的思邁輸液幫浦、思邁輸液連線系統軟體及與尼得立斯共同研發製造的各款式輸液套。雙方合作展現英業達集團拓展智慧醫療版圖，也期盼由國人百分之百自主研發製造的系統，能打破以往由國外廠牌獨占的局面。

思邁智慧輸液系統包含了自動化輸液參數設定，減少人工輸入錯誤的風險；透過連線系統的監控與異常提醒，護理師能迅速反應，避免醫療風險。另外，閉環式智慧給藥系統高度整合醫院的資訊系統，從醫囑開立、輸液幫浦運作到輸液紀錄回傳，所有過程均可追溯。系統的自動化設計減少了護理師手動操作需求，為安全用藥把關。

北醫資訊團隊與思邁智慧輸液系統進行系統整合，可同步比對病人、醫囑、藥品，自動設置輸液參數，提升護理師工作效率並確保病人輸液安全。北醫大醫療體系導入3個月內，於今年8月至10月間，從系統後台資料庫可發現輸液藥物在未給到病人身上前，系統成功阻斷可能發生的跡近錯失（near miss）四院總計136件，錯誤阻斷率為0.44%。

本系統展現了高精準度與預防能力，在病人安全保障上具有顯著優勢。另一方面，智慧輸液幫浦可免除忙碌護理師之人工藥物比對、輸液量調整等繁瑣操作，每人次使用可節省約4分鐘操作時間，平均每個月共可節省了795小時，顯著提升護理師工作效率並降低操作錯誤風險。