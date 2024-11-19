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遠傳電信捐贈百套「5G遠距診療在宅急症照護方案」！科技賦能基層醫療院所

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳全民健康「在宅急症照護」落地公益捐贈儀式，（圖左起）遠傳執行副總曾詩淵、台灣居家醫療醫學會理事長王維昌、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮、遠傳總經理井琪、中央健保署署長石崇良、社區醫院協會理事長朱益宏、台灣在宅醫療學會副秘書長陳家宏、國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅。圖／遠傳電信提供
遠傳全民健康「在宅急症照護」落地公益捐贈儀式，（圖左起）遠傳執行副總曾詩淵、台灣居家醫療醫學會理事長王維昌、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮、遠傳總經理井琪、中央健保署署長石崇良、社區醫院協會理事長朱益宏、台灣在宅醫療學會副秘書長陳家宏、國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅。圖／遠傳電信提供

遠傳電信響應中央健保署「在宅急症照護試辦計畫」，今天（11月19日）舉行「全民健康在宅急症照護落地暨公益捐贈記者會」，將100套「5G遠距診療在宅急症照護方案」捐給中華民國診所協會全國聯合會、台灣社區醫院協會、台灣居家醫療醫學會、台灣在宅醫療學會等4大醫療學協會，為基層醫療注入科技量能，健保署署長石崇良出席見證。

「在宅急症照護試辦計畫」提供居家醫療急症患者、照護機構住民、急診感染症輕症的行動不便民眾等3類病患住院以外的替代服務，減少急診及住院情形，減輕患者與家屬負擔，也避免院內交叉感染。此次遠傳捐贈的「5G遠距診療在宅急症照護方案」包含建置於醫療院所遠距看診所需的虛擬診間平台、與在宅或照護機構的遠端監測硬體設備，總價值近300萬元，提供基層醫師社區醫療群使用，期待拋磚引玉，加速基層醫療院所推動數位醫療照護服務。

遠傳總經理井琪表示，有別於追求5G「殺手級應用」，遠傳將研發能量投入5G「救援者應用」，以5G網路結合軟體開發與雲端技術，自主開發5G遠距診療平台，將醫療資源送進15縣市、56個偏鄉，已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，更將之延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域。

井琪指出，隨著醫療法規與時俱進，視訊看診對於符合情況的病患可帶來極大便利，遠傳這次將「5G遠距診療在宅急症照護方案」捐贈給醫界，期待協助基層醫療院所資通訊科技賦能，並充實視訊看診的醫療量能。

目前遠傳「Health健康+」App已有上百個虛擬診間陸續開診，民眾免費下載App後，可串聯血糖、血壓、睡眠、體重、體脂、脈搏、連續心率、運動時間等多種生理量測裝置，自動上傳健康數據，使高齡者與照護者輕鬆進行健康管理，遠距的醫師端亦可掌握民眾健康數據與自我照護情形。此平台獲得ISO27001、美國HIPAA等多重資安認證，保障個資安全。

遠傳「Health健康+」App支援掛號預約、虛擬健保卡、線上支付、電子處方籤，實現一站式視訊門診。除了健保視訊門診，遠傳「Health健康+」App也提供睡眠困擾、心理健康、營養減重、肺部健康、呼吸照護等多元主題的自費專家線上健康諮詢服務，以數位科技促進全民健康。

中央健保署攜手醫療學協會推廣「在宅急症照護」，號召企業響應。圖為中央健保署署長石崇良署長。圖／遠傳電信提供
中央健保署攜手醫療學協會推廣「在宅急症照護」，號召企業響應。圖為中央健保署署長石崇良署長。圖／遠傳電信提供
遠傳「5G遠距診療在宅急症照護方案」助醫療院所科技賦能，實現一站式視訊門診。圖／遠傳電信提供
遠傳「5G遠距診療在宅急症照護方案」助醫療院所科技賦能，實現一站式視訊門診。圖／遠傳電信提供
遠傳捐贈百套「5G遠距診療在宅急症照護方案」，拋磚引玉共同促進次世代數位醫療的發展。圖為遠傳總經理井琪。圖／遠傳電信提供
遠傳捐贈百套「5G遠距診療在宅急症照護方案」，拋磚引玉共同促進次世代數位醫療的發展。圖為遠傳總經理井琪。圖／遠傳電信提供

健保署 遠距 醫師

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