UVC做殺菌光源 中央大學發現延長芒果保存機制

國立中央大學光電系講座教授孫慶成帶領博士生黎秋玉，耗時四年研究，以UVC－LED（短波紫外光發光二極體）作為殺菌光源，於果皮表面進行殺菌，達成消除果皮的細菌感染以延長水果的保存期限，此研究日前已刊登於農業的頂尖期刊Smart Agricultural Technology。

水果須於採收後保存時間短，需使用耗能的冷鏈加以保存，不利農作海外推廣，但中大表示，孫慶成研究團隊掌握UVC－LED的三度空間發光分布，設計UVC的殺菌燈箱，給予置於其中的水果表皮均勻的光照射劑量。三年來，研究團隊已在香蕉與橘子上取得成果，發現在適當的照射劑量下，能有效地讓上述二種水果的表皮減少或免除細菌感染，明顯延長保存期限。

中央大學教授孫慶成表示，在進行芒果的實驗時，意外發現以UVC對芒果表皮殺菌的效果不彰，並非是照射劑量問題，而是有些芒果表皮可抗拒UVC的殺菌，在照射後黑斑菌叢仍然繼續擴大。

孫慶成指出，經過深入研究後，發現可能是黑斑菌叢具有立體結構，菌叢可以進入果皮的深度組織，而UVC卻因光線的能量太強，在果皮淺層即被完全吸收，因而無法有效去除已在深度組織中的菌叢。

博士生黎秋玉依此進行UVC光對於芒果表皮穿透力的研究，證實UVC光的穿透力僅止於極淺的表層，對已有黑點菌叢芒果的照射無效。經研究發現，若芒果表皮無任何感染，在採收後以適當的UVC劑量照射，靜置一週芒果的表皮仍然乾淨美麗。UVC光照射仍然具有其價值，但前提是芒果表皮無任何感染。

中央大學光電系主任鄭恪亭教授認為，研究證實可以正確地以UVC光線來取代化學除菌，延長水果的保存期限，甚至可以降低冷鏈的需求，研究有望嘉惠民生。