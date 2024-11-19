麥當勞連7年漲價鄉民哀鴻遍野 網友揪不滿關鍵「漲價不是問題」

現在物價不斷上漲，不只速食店必勝客漲價，麥當勞也在昨（18）日宣布「自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格」，公告曝光後，引來網友哀號連連，有網友直呼「不能天天吃了！」

麥當勞宣布，11月20日起部分產品價格調整，平均調幅2.4%。其中超值全餐主餐單點價格調升2-3元，配餐價格維持不變。（麥脆鷄腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊）；早餐主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）。

不過消息一出，馬上有網友在PTT發文表示「看新聞說麥當勞11月20日又要漲價了，已是連七年漲價了，愛吃麥當當的我們荷包又要縮水了，慘啊！明年會不會又漲更多？妳們也覺得嗎？」

文章曝光後，有網友共鳴「漲價不是問題，問題是變不好吃還漲價」、「漲價沒關係，重點是品質還退步」、「又要漲價了，我是不是不能天天吃了？」、「以前真的比較好吃」。

但也有人認為漲幅不大，指出「我覺得還好，麥當勞的價格不算貴的」、「我看還是很多人會買」、「是因為通膨吧，電費什麼都跟著漲上去了啊」、「未來時薪不是還上漲了？」、「只漲價3塊錢也能哀號？」