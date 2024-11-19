花東鐵路雙軌電氣化環差案 初審通過

中央社／ 記者楊淑閔台北19日電
交通部鐵道局提花東鐵路雙軌電氣化第2次環差案，環境部19日召開第2次初審會議，建議修正通過。中央社
交通部鐵道局提花東鐵路雙軌電氣化第2次環差案，環境部19日召開第2次初審會議，建議修正通過。中央社

為加速東部幹線時速，交通部鐵道局提花東鐵路雙軌電氣化第2次環差案，將花蓮到干城間危險平交道以高架型式改善，確保行車安全；環境部今天召開第2次初審會議，建議修正通過。

環境部今天召開「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫第2次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議，專案小組建議審核修正通過，並請開發單位在114年1月底前補充、修正第2次環差分析報告後送環境部確認，提環境部環境影響評估審查委員會討論。

須補充、修正內容包含就部分高樓層超出噪音管制標準，補充鋪設軌道區使用吸音材及相關減音措施的具體執行方式及施作路段位置。其次為強化說明樹木移植處理原則及移補植計畫內容（含樹種、數量、移植區位等）。

還有補充說明工區廢水上澄液回收再利用的去處。以及就此計畫的三民至玉里區段採用擋土排樁結構施工，補充景觀視覺影響評估。以及基於減少工程碳足跡，評估設計施工材料使用低碳、再生粒料等的可行性等內容。

開發單位交通部鐵道局東部工程分局簡報指出，因應花東地區不斷增加的運輸需求，推動花東地區全線雙軌電氣化計畫，以提升鐵道運輸聯外效能，範圍為東部幹線花蓮站到南迴線台東知本站，扣除已完成雙軌化工程約49.85公里，此計畫路線長約112.65公里。

鐵道局並說，這次變更內容為花蓮到干城間危險平交道改善工程，以及變更調整工程土石方數量。

其中從花蓮站南端到干城間有7處平交道密布鐵公路交會路口，因條件不佳，每年都有10幾起公路車輛撞斷遮斷桿的案例，為確保地方行車安全，地方政府及民眾多數建議調整結構型式，故將7處危險平交道以高架方式消除；為此，區段一（花蓮到壽豐）配合調整土石方數量。

另外區段三（三民到玉里）配合水土保持計畫審定成果，卓溪橋北側路段的路堤型式，由擋土牆改為擋土排樁，並配合調整土方數量。

環境部 花蓮 鐵道

延伸閱讀

台灣中油公廁清潔總動員 花蓮舉辦兼助振興觀光

今天世界廁所日 中油董事長花蓮掃廁所…原因曝光

台鐵崇德到和平設26個監控系統 8告警設施將陸續完成

立委沈伯洋赴花蓮捐100萬為選縣長？ 親回是這些原因

相關新聞

失智症新藥大突破 首次可延緩病程

衛福部統計，年逾六十五歲族群失智症盛行率百分之七點九九，全國約卅五萬人失智，目前僅能症狀治療，首款失智症治療新藥日前通過...

失智症患者高達36萬人 衛福部揭未來失智照護三大重點

台灣明年邁入超高齡社會，老年人口將突破20%，失智症人口攀升。衛福部統計，目前65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，共...

花蓮和仁崇德鐵路 12月21日雙線復駛

台鐵北迴線「西小清水溪橋」7月被凱米颱風沖毀後改建，目前單線雙向通車。交通部長陳世凱昨視察說，預計可提前1周完工，12月...

健康主題館／一起身眼前發黑、眩暈 姿勢性低血壓作怪

如果常出現眼前發黑，甚至感到眩暈，尤其是每天早上起床時最常發生這些症狀，小心可能是「姿勢性低血壓」在作怪。

台灣人壽 用AI解決「老」問題

中信金旗下台灣人壽昨舉辦二○二四「高齡友善調查暨論壇」，特別嘉賓「尬聊機器人」驚喜亮相，成為全場焦點，台灣人壽董事長許舒...

男打雙疫苗 胸悶不治報驗

基隆市陳姓男子日前接種流感和新冠肺炎疫苗，當天下午心絞痛就醫，當晚死亡，家屬質疑和打疫苗有關。基隆市衛生局昨表示，死因待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。