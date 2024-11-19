不只助戒菸 還幫忙減重 台大雲林戒菸成功率近5成

國健署今日表彰在健康促進上表現傑出的醫療機構，涵蓋醫院、診所、衛生所等，共頒發327項獎項。其中，台大雲林表現亮眼，戒菸成功率近5成，比全國的平均戒菸成功率3成還高，台大雲林分院社區及家庭醫學部主治醫師施銘峰表示，團隊導入醫病共享決策模式，讓民眾可自行選擇最適合的戒菸藥物，提升成功率。

「有些病人住院時，病房作業系統顯示是否有抽菸習慣，護理師會主動進行戒菸衛教，甚至有些因抽菸罹患慢性病的回診病人，個管師也會到門診宣導戒菸。」施銘峰說，院內規畫完整的戒菸支持系統，獨創快速轉介流程與快速門診，收案後更保持密集追蹤，另成立「戒菸支持團體」一路相挺。

國健署副署長魏璽倫表示，國人十大死因中，有7項是慢性病，疾病與肥胖、抽菸等因素息息相關。以減重為例，國健署與健保署合作推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，超過20萬收案人數中，經過3年追蹤，近3成可逆轉，未進一步發展成相關疾病。

因應賴清德總統提出的「健康台灣」政策，針對慢性病的防治，將透過「888計畫」整合各專業團體力量，達到80%三高病患加入照護網、加入照護網者80%接受生活習慣諮商、三高控制率可達80%。魏璽倫說，在疾病預防部分，成人健康檢查年齡將從40歲下修至30歲，另有望增加檢查項目，揪出慢性病前期患者。

魏璽倫指出，成人健檢將從每件520元，調升到880元，公務預算已送立法院審核中，若順利通過的話，待明年可執行。成人預防保健的重點在於早期發現、早期介入及治療，這也是健康促進醫院的服務重點，今年頒發獎項的醫療機構，不只治療疾病，更提供健康管理與預防服務，降低慢性病風險。

「113年健康促進機構成果發表會」頒發獎項包含55家「醫院健康促進品質精進」得獎醫院、20家「糖尿病健康促進服務」得獎機構、121家「腎臟病健康促進服務」獲獎機構、16家「高齡友善健康促進服務」衛生所及診所，以及115家「戒菸服務績優機構」等，共327獎次。