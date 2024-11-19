接種獎勵金、氣溫下降 流感疫苗打氣升

今年流感疫苗接種受到颱風假、變色事件接連衝擊，不過15日至18日打氣回升，較去年同期增加26%。衛福部疾管署發言人羅一鈞今天說，推測是接種獎勵金措施加上氣溫下降影響。

疾管署日前統計，截至14日，全國公費流感疫苗接種數較去年同期少近1成，推測是受颱風假、變色事件接連衝擊。疾管署15日起首度祭出接種獎勵金共新台幣5850萬元衝打氣，醫療院所為長者或幼兒接種流感疫苗，可依劑次獲得50元或75元的額外獎勵。

羅一鈞今天在例行疫報指出，15日獎勵措施起跑後，累計到昨天，共已接種16.5萬人次，打氣回升，且較去年同期增加26%，累積接種數，推測是獎勵措施加上氣溫下降，成功催打。

此外，基隆市政府今天表示，1名59歲民眾疑似接種疫苗後不良反應死亡。這名民眾於17日上午接種流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，現場雖無不適，返家後，當天下午出現胸悶等不適症狀，送醫後仍不治死亡。

對此，羅一鈞指出，以接種後1小時發生心絞痛狀況，一般並不會認定是疫苗相關副作用，但若有進行解剖，對於後續釐清病因將有幫助。

羅一鈞表示，目前基隆市衛生局及相關單位已經介入了解、進行調查與協助，不過疾管署目前仍未收到疫苗相關事件或預防接種受害救濟申請，若收到，會立即提供協助。

流感與COVID-19疫苗今年首度同時開打。疾管署統計，開打以來，同時打流感和COVID-19疫苗後通報死亡個案僅有1案，為40多歲機構男住民，有心律不整病史、同時服用潛伏結核治療藥物，10月下旬接種後4天內均無異常，第5天後被發現無生命跡象，由衛生局依程序追蹤關懷家屬，未申請預防接種受害救濟。

疾管署統計，截至11月18日止，公費流感疫苗接種數約505萬人次（疫苗使用率約78.5%），剩餘138.6萬劑；COVID-19疫苗則持續高於去年，已累計接種127.8萬人次，為去年同期（49.8萬）2.6倍，隨著入秋最強冷空氣來襲，呼吸道病毒將更活躍，呼籲長者及幼兒仍應儘速完成疫苗接種，以獲保護力。