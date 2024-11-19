趙少康才換瓣膜又肝臟破裂 醫：抗凝血劑恐致止血延長

才剛動過心臟手術，更換主動脈及瓣膜，中廣前董事長趙少康休養一個多月，重返主持政論節目後，今天又在臉書自曝，上周在家摔了一跤，肝臟邊角破裂，導致內出血。林口長庚醫院副院長李威震表示，接受瓣膜置換手術的患者，有些需要服用抗凝血劑，遇到肝臟損傷的治療方式不同，若民眾遇到類似情況，應主動告知用藥史。

李威震表示，肝臟位於人體腹腔右側，通常是從較高處跌落，所受衝擊力量較大，才會導致肝臟破損，或跌倒時剛好撞到身旁桌角、石頭等異物，也可能造成鈍氣傷，讓肝臟破裂；而肝臟破裂通常會導致內出血，造成腹痛，患者因缺血心臟加快、臉色蒼白，嚴重時血壓、血紅素都會下降，「肚子痛、血壓掉、身體右側遭撞擊，就要懷疑是肝臟破裂。」

趙少康提到，經超音波檢查，證實自己肝臟邊角破裂，內出血，因為術後吃了抗凝血劑，院方擔心發生意外，深夜送進加護病房，治療以針劑為主，昨天已大幅改善，沒那麼疼痛，今天已穩定下來；經電腦斷層檢測，找不到肝臟動脈出血點，所以認為是靜脈出血，不需要做動脈栓塞手術，只能一面輸血，一面自行吸收腹腔積血。

李威震說，針對肝臟破裂患者，臨床上通常會先輸血，若患者病情穩定，可先靜待觀察，若仍不穩定則必須以血管鏡，進行血管栓塞手術，將出血點塞住止血，若做了栓塞手術仍持續出血，恐要開刀縫合出血部位，或以生物凝膠、加壓止血等方式，避免患者繼續失血。

有些接受過心臟瓣膜置換術的病人，必須服用抗凝血劑。李威震說，若遇到肝臟破裂，止血時間會較長，建議服用抗凝血劑，或服用抑制血小板作用的阿斯匹靈藥物患者，因肝臟破裂送醫時，先告知醫師用藥史，因臨床上處置方式會有不同，一般患者輸血是注入紅血球為主，服用抗凝血劑的患者，則需要額外輸注血漿。

趙少康表示，後來檢討事件發生原因，一是血壓太低時不可站立，二是術後動作要慢，偏偏他什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉「快」這個毛病，三是大手術後要充分休息，他休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。