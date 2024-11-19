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流感重症死亡10年同期新高 40多歲女咳1週急診不治

中央社／ 台北19日電

疾管署今天表示，上週新增17例流感重症、其中8死，本流感季重症及死亡續創10年同期新高；最年輕死亡個案為北部40多歲患有甲狀腺亢進的女性，咳1週後惡化，就醫當天亡。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報上表示，本流感季自10月1日起截至11月18日，累積219例流感併發重症病例（206例A型H1N1、9例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），其中34例死亡，流感併發重症確定病例數及死亡數均為10年同期最高，且死亡個案均未接種本季疫苗。

疾管署發言人羅一鈞說明，上週新增17例重症，其中8例死亡。目前輕症就診人次是7月以來最低點，目前還沒有看到攀升跡象，多數個案也都還是夏季流行的A型H1N1，因此仍預估12月初或中旬才會進入流行期。

不過，羅一鈞說，最大變數是下週冷空氣來襲，後面若還有冷氣團、寒流影響，就可能帶動流感和其他呼吸道疫情升溫，且因A型流感殺傷力較強，呼籲符合資格的民眾接種流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，降低感染後發生重症和死亡風險。

防疫醫師鄔豪欣說明新增的死亡個案中，年紀最輕為40多歲北部女性，有甲狀腺亢進代謝性疾病，沒有接重本季流感疫苗；11月5日開始斷斷續續咳嗽，但症狀持續，且出現發燒、呼吸急促，發病第7天到急診就醫，已呼吸衰竭，雖然插管且給予抗生素和抗病毒藥物治療，仍在當天因肺炎、呼吸衰竭、肺水腫死亡。

重症個案部分，鄔豪欣說明，年紀最小個案為中部10多歲女童，有先天性神經發展異常，長期臥床在家使用呼吸器，沒有接種本季疫苗；7日起斷斷續續發燒，5天後惡化，呼吸急促、痰多，急診就醫發現血氧偏低、X光發現已有肺浸潤狀況，流感快篩為A型陽性，給予抗病毒藥物後轉加護病房，仍在住院中。

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