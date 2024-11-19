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公廣成為秘密組織？趕著投資AI與活動執行卻處處不公開

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
照片為公共電視官網截圖
照片為公共電視官網截圖

標榜是公共媒體的公廣集團，最近似乎成為秘密組織。機密程度可以媲美情報機構，讓人不知道為什麼要處處保密？而且不只對國人保密，就算對公廣內部成員，甚至對董事也保密。

公廣集團2024年11月4日在外界一無所知的情況下，秘密召開所謂「創新創業」會議，決定投資「AI與活動執行公司」，但是一開始就很詭異的是，當天會議資料列為機密，開完會就全部回收。根據看過會議資料的人士表示，這些資料只是簡單條列說明AI的發展趨勢，就像是一般演講的PPT，內容大概都是網路上搜尋可以找到的資料，沒有什麼太內幕的內容，更說不上有機密性。

>由於國民黨立委柯志恩日前開記者會揭露這件事，連文化部長李遠也表示一定嚴審。外界質疑公視依法不應該進行營利投資，公視董事會在11月15日又開會，快速通過「公視投資管理辦法」，試圖自己訂定規則幫自己解套。據了解，會中有董監事表示才剛看到這項辦法，需要花多一點時間了解及討論，但是不被接受，最後在沒有投票及表決的情況下立刻通過。

記者訪問多位公廣集團相關人員，被告知所有會議資料、甚至當天的會議紀錄都沒有公開；前董事甚至表示大家都被要求簽下保密協議，所以不方便發表意見。

如果是人事薪資等資料，或者會議內容真的涉及機密，當然要保密。但是公視在官網強調「公視屬於全體民眾，不專為政府或某一政黨服務；不以營利為目的，也不受商業或利益團體左右，公共電視，顧名思義，是接受全民付託，以服務公共利益為宗旨的電視媒體。」結果公廣不只想投資AI與活動執行公司來賺錢，而且處處機密，讓人忍不住好奇想問：這樣的公廣集團是屬於全體民眾？還是屬於掌握權力的人？不知道是服務公共利益？還是服務賺錢利益？這本來是應該要好好討論的公共議題，如今卻變成全部都是機密。

聚傳媒

公廣集團 公視 李遠

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